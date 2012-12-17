مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی هماهنگ وکشوری نیمه اول اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سحر خیز با بیان این مطلب گفت: آزمون پیشرفت تحصیلی هماهنگ وکشوری به صورت رایگان وبراساس برنامه زمانی پیش بینی شده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه قبل از برگزاری هر آزمون جزوات کمک آموزشی وسوالات تکمیلی ازطریق سایت دفتر آموزش متوسطه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد، تاکید کرد: برگزاری این آزمون در راستای جلوگیری از اقدام برخی موسسات خصوصی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نبوده اند ، صورت می گیرد.

سحرخیز اظهار کرد : دومین آزمون پیشرفت تحصیلی هماهنگ وکشوری در هفتم اسفند 91 برگزار می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: با توجه به روند تحلیل این آزمون ها ، دانش آموزان از عملکرد خودمطلع می شوند و می توانند با توجه به راهکارهای ارائه شده نقاط ضعف خود را جبران نمایند.

سحر خیز خاطر نشان کرد: ادارات کل آموزش و پرورش استان ها موظف هستند تا این موضوع را به نحو مطلوب درسطح دبیرستان های کشور اطلاع رسانی کنند.