اسد الله جعفری جلگه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر درباره تشکیل جلسه دهمین نشست "شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" گفت: این شورا به ریاست ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز و به دبیری مجتبی ابراهیمی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور 18 دستگاه اجرایی استان دهمین جلسه خود را روز سه شنبه 28 آذرماه در سالن شهدای البرز استانداری تشکیل می دهد.

وی افزود: نحوه برگزاری دومین یادواره 88 شهید از شهدای ارتش شهرستان نظرآباد، بررسی چگونگی برپایی یادواره شهدا در سطوح مختلف جامعه با نوآوری، هم اندیشی جهت بررسی راهکارهای اجرایی نمودن بند ج ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و...از جمله موضوعاتی است که در دهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به آنها پرداخته خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز درباره برآیند سلسله جلسات گذشته این شورا نیز یادآور شد: برنامه های قابل توجهی مانند یادواره 2 هزار شهید ارتش، مراسم رژه نیروهای مسلح و...اقدامات شاخص این کمیته از بدو تشکیل تا به اکنون بوده است.

جعفری جلگه هدف از تشکیل این شورا را ترویج، ‌گسترش و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و خاطره شهدا دانست و تصریح کرد: رزمندگان و ایثارگران همواره مایه مباهات ایران اسلامی هستند و دستاوردهای ارزشمند آنان باید حفظ و به نسل‌های آتی منتقل شود؛ شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز نیز با همین هدف گام های مستحکمی برای پاسداشت یاد شهدا برمی دارد.

دستگاه هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، بنیاد شهید و امور ایثار گران، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، لشگر 23 تکاور ارتش، شهرداری و... از جمله دستگاه های عضو در این شورا هستند.

دهمین جلسه شورای"ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" سه شنبه 28 آذر ماه به دبیری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز در سالن شهدای استانداری برگزار می شود.