بازگرداندن کارت 23 میلیونی به صاحبش توسط سرباز وظیفه شناس

به گزارش خبرگزاری مهر،سرباز وظیفه "ایمان محمدیان نژاد" از کارکنان پلیس راهور بابلسر حین انجام ماموریت در سطح شهر یک فقره کارت عابر بانک حاوی 23 میلیون تومان وجه نقد را کشف کرد. این سرباز وظیفه شناس با صحت عمل و حفظ مال مردم با هماهنگی یگان مربوطه اقدام به شناسائی مالک کارت کرد.

با شناسایی صاحب کارت و احراز صحت مالکیت،کارت فوق در نشستی به مالک تحویل و مراتب صورتجلسه شد.

گفتنی است،با توجه به وجود رمز کارت عابر بانک و قابلیت دستیابی آسان به موجودی کارت، این شهروند از این اقدام ارزشی و شرافتمندانه پلیس و سرباز وظیفه شناس قدردانی کرد.



