به ارکان رشد پایدار اهمیت داده نمی شود/ لزوم شناسایی پژوهشگران

سیدمهدی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایران در مورد پژوهش با مشکلات بسیاری روبرو هستیم در صورتی که در بسیاری از کشورها به این امر که ارکان رشد پایدار است، بها می دهند.

وی افزود: پذیرش دانشجو نیز از این امرمستثنی نیست و نمونه آن را می توان حتی در مقطع کارشناسی ارشد جستجو کرد که دیگر کمتر بهایی به امر پژوهش داده می شود و در بسیاری از رشته ها به سمت آموزش محور روی آورده ایم.

استقبال از پژوهشهای ایرانی به واسطه عدم کار در زمینه موضوعات مرتبط با ایران است

این استاد دانشگاه بیان داشت: یکی از هدفهای پژوهش تولید علم است در صورتی که پژوهش های ایرانی بیشتر توصیفی و نه کاربردی است و همین دلیل باعث شده است که معدودی از پژوهش ها در کشور ما به سوی تولید علم برود.

مسعودی که ارائه 12 مقاله در کنفرانس های داخلی را در کارنامه دارد در مورد پذیرش بالای پژوهش های ایرانی در جهان اظهار داشت: علت به این مسئله بر می گردد که مقالات ایرانی جدید هستند و علیرغم این که بیشتر آنها توصیفی است، چون در آن زمینه ها هیچ کاری صورت نگرفته است و برای برگزار کنندگان جالب است مورد پذیرش قرار می گیرند و به عنوان مثال می توان از ارائه پژوهش در مورد آثار باستانی کشورمان نام برد.

وی افزود: عدم ارائه مقالات پژوهشی کاربردی باعث شده است که منبع اکثر کتاب های دانشگاهی حتی در مورد ایران نیز خارجی باشد.

بهایی که دیگران به پژوهش می دهند

مسعودی گفت: اگر یک خط از پژوهش هایی که برای سمینارهای خارجی ارائه می شود، مورد توجه قرار بگیرد به سرعت دعوت به تحصیل می شوید و تمام مقدمات برای فعالیت های پژوهشگر فراهم می شود و حتی اگر به نتیجه نرسد هزینه های آن پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در ایران از شما می خواهند که پژوهش خود را ارائه کنید و اگر خوب بود آن موقع فکری به حالتان می کنند!

وی یادآور شد: در کشور ما به دلیل عدم ایجاد زمینه های تحقیق تنها در صورتی که ناگزیر از تحقیق باشیم به آن می پردازیم که یکی از این موارد نیاز به نمره در دانشگاه ها است.

پژوهشگران بسیاری قادر به حضور در کنفرانس های خارجی نیستند

این پژوهشگر عنوان کرد: بسیاری از پژوهشگران از جمله در شهرهای کوچک قادر به ارائه مقالات خود در سطح جهانی نیستند و اصلی ترین علت آن عدم وجود اساتید راهنما در این شهرستان ها و تحمبل هزینه های سنگین برای کار پژوهشی است.

وی ادامه داد: این افراد اگر برای سخنرانی نیز دعوت شوند به دلیل مشکلات مالی قادر به حضور در این سمینارها نیستند. در بسیاری از مواقع نیز چکیده مقالات خود را ارائه می دهند ولی بعد از پذیرش به دلیل اینکه برای تأمین معاش به کارهای دیگری می پردازند، قادر به تهیه مقاله و ارسال آن نیستند.

نتیجه تحقیقات به تولید خلاصه نمی شود/ فروش طرح های تولیدی به کمترین بها

مسعودی گفت: بسیاری از مبتکران نیز نتیجه تحقیقات خود را به تولید آزمایشی رسانده اند اما به دلیل عدم حمایت از تولید باز مانده اند و سرمایه گذار در اختیار ندارند و در نهایت ناگزیر به فروش طرح خود به کمترین قیمت به بخش خصوصی هستند و نتیجه تلاش آنان تولید در آمد بالا برای دیگران است.

توزیع اصلی ترین مشکل چاپ کتاب است

این محقق که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری است و چاپ یک کتاب را در کارنامه دارد و کتاب های دیگری را آماده چاپ دارد در مورد مشکلات نشر کتاب اظهار داشت: پژوهشگران ایرانی در عرصه چاپ آثار خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند و حتی اگر قادر به تأمین هزینه های چاپ باشند در مرحله توزیع با مشکل روبرو می شوند و به جاست که دست اندرکاران با ایجاد یک شبکه توزیع سراسری گامی در این راستا بردارند.

وی افزود: در حال حاضر اگر یک موسسه انتشاراتی نیز برای توزیع کتاب اعلام آمادگی کند باید کتابها را به صورت امانی در اختیار او قرار داد که بعد از فروش و کسر پورسانت های بالا، بقیه را در اختیار نویسنده قرار دهد و این مسئله نه تنها باعث زیان مالی می شود، بلکه تأخیر در چاپ کتاب های بعدی نویسنده را به دلیل مشکلات مالی به دنبال دارد.

منابعی برای ترجمه در اختیار نداریم

مسعودی ادامه داد: در زمینه ترجمه آثار خارجی نیز با مشکل روبرو هستیم و اصلی ترین آن عدم دسترسی به منابع جدید است و نمونه آن ترجمه کتابی در مورد پرسپکتیو توسط بنده است که منبعی که برای ترجمه پیدا کردم کتابی است که در سال 1946 میلادی تألیف شده است و یک بار نیز در سال 62 ترجمه شده و یکی از کتاب های مورد نیاز کشور در زمینه معماری است.

وی افزود: دسترسی ما به منابع خارجی تنها به دانلود برخی از کتاب ها در فضای مجازی خلاصه می شود و به عنوان نمونه تلاش من برای دسترسی به کتابی که یک هفته از چاپ آن در سال 2012 می گذشت با وجود تماس با ناشر به نتیجه نرسید و مسئولان امر باید با ایجاد بانک اطلاعاتی یاریگر پژوهشگران ایرانی باشند.

پژوهشگران شناسایی نشده اند

مسعودی ادامه داد: حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز نمی تواند حلال مشکلات باشد زیرا چند روز اول بازدید ها به پژوهشگران اختصاص دارد و تمام کتاب های مورد نیاز ما خریداری می شود و این درحالی است که پژوهشگران بسیاری به واسطه این که حتی یک کارت شناسایی ندارند اجازه راه یابی به این نمایشگاه در چند روز نخست را ندارند.

وی افزود: با وجود تمامی مشکلات یکی از عللی که باعث می شود به کار تحقیقی بپردازیم نیازی است که برای تدریس در کلاس ها احساس می کنم.همچنین علاقه شخصی برای به روز بودن مرا به این مسیر سوق داده است.

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گفتگو: رحیم میرعظیم