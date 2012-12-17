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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

با حضور 9 استان کشور/

سوگواره شعر عاشورائی "مشک تشنه" در کهگیلویه برگزار می شود

سوگواره شعر عاشورائی "مشک تشنه" در کهگیلویه برگزار می شود

چرام – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کهگیلویه گفت: دومین سوگواره شعر منطقه ای عاشورائی "مشک تشنه" باحضور 9 استان برتر کشور در شهرستان کهگیلویه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند ظهر دوشنبه در جمع شاعران این شهرستان افزود: تاکنون بیش از 500 اثر شعری به دبیرخانه این سوگواره رسیده است.

وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی وهنری ارشاد اسلامی در ماه محرم بیان داشت: شب شعر عاشورائی "زیرخیمه عشاق" نیز با حضور شاعران و مداحان اهل بیت درچرام برگزار شد.

خردمند با بیان اینکه این شب شعر سومین شب شعر عاشورائی با نام "خیمه عشاق "است، عنوان کرد: این برنامه های فرهنگی از ابتدای ماه محرم توسط این اداره برگزار شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کهگیلویه افزود: دو شب شعر نیز در شهرهای دهدشت ولنده برگزار شد.

خردمند با بیان اینکه حادثه عاشورا باعث حفظ و رونق اسلام راستینی شد که به دست خلفای ناصالح اموی به ناکجا آباد می رفت، تصریح کرد: این قیام سرمنشاء همه قیام های آزادیخواهانه در جهان شد و بسیاری از انقلابیون چه مسلمان وچه غیر مسلمان حرکت انقلابی خود را از عاشورای حسینی درس گرفته اند.

کد مطلب 1768577

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