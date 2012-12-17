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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

گزارش تصویری/ همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری

گزارش تصویری/ همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری

همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری صبح امروز دوشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مجلس قدیم برگزار شد.

مجید عسگری پور

کد مطلب 1768580

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