https://mehrnews.com/xk3Cv ۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷ کد مطلب 1768580 عکس عکس ۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷ گزارش تصویری/ همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری صبح امروز دوشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مجلس قدیم برگزار شد. مجید عسگری پور کد مطلب 1768580 کپی شد مطالب مرتبط بین سیاست های کلی نظام و قوانین شکاف جدی وجود دارد/ هنوز قانون جامع چشم انداز ایران نداریم ابراز امیدواری از ارائه لایحه هدفمندی درآینده نزدیک/ پیگیری راهکاری برای سوال از وزیران از سوی دولت
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