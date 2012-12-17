وحدت حوزه و دانشگاه در راستای دستیابی به الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی باشد

دکتر محمد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبی که باید در وحدت بین حوزه و دانشگاه مورد توجه باشد گفت: ابتدای باید به این نکته توجه داشت که این وحدت مصلحتی و یا بنیادی و اساسی باید باشد.



وی ادامه داد: اگر قائل به مصلحتی بودن این وحدت باشیم به این معنا است که در یک مقطع و شرایطی مشخص این وحدت شکل بگیرد و وقتی ضرورت ها از بین رفت وحدت نیز از بین برود.



وی با تاکید برایجاد وحدت بنیادی بین حوزه و دانشگاه ابراز کرد: هم حوزه و هم دانشگاه برای عملیاتی کردن وظایف نیازمند وحدت فراگیر خواهند بود که معطوف به دوره و زمان خاص نیست.



چرایی وحدت حوزه و دانشگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) درادامه به چرائی ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: برای پاسخ دادن به چرایی این مساله باید به این نکته توجه شود که در جامعه اسلامی ایران چه مشکلی وجود دارد که با وحدت این دو نهاد این مشکلات مرتفع خواهد شد.



وی ادامه داد: آنچه به نظر می رسد این است که در حال حاضر ایران اسلامی به شدت نیازمند رسیدن به سطح قابل قبولی از پیشرفت و توسعه است که این بنیادی ترین مساله برای ایران و مهمترین رسالت حوزه و دانشگاه در ایجاد بنیان های لازم برای دست یابی به این هدف است.



عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: با توجه به این هدف مهم حوزه به تنهایی نمی تواند تمام ابعاد تمدن ایرانی اسلامی را تولید کند و دانشگاه نیز نمیتواند به تنها یی پایه های تمدن پیشرفت و توسعه ایران را فراهم کند و این ضرورت ایجاد وحدت را می رساند.



مشخص شدن اهداف و چشم انداز دو نهاد حوزه و دانشگاه

وی با تاکید بر اینکه برای دست یابی به این هدف بزرگ باید وظایف و چشم انداز هر یک از دو نهاد حوزه و دانشگاه مشخص شود عنوان کرد: باید در مرحله اول به تشریح اهداف برای حوزه و دانشگاه بپردازیم تا با سازو کارها و ایجاد سیاست گذاریهای مشخص و راهبردی بتوان بر اهداف متمم دست یافت.



ستوده تاکید کرد: هم حوزه و هم دانشگاه جهت نظریه پردازی برای جامعه اسلامی ایران نیازمندی متقابلی به یکدیگر دارند.



الگوهای غربی جوابگوی نیازهای جامعه اسلامی نیست

وی بااشاره به اقداماتی که پس انقلاب برای وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته است گفت: در ایران قبل و بعد از انقلاب شاهد تاثیر الگوهای توسعه و رشد وارداتی غربی بودیم اما اجماعی که در این زمینه وجود دارد که استاندارد و الگوهای غربی که وارد کشورهای اسلامی می شود جوابگوی نیازهای بومی نیست.



وی ادامه داد: در طول سه دهه انقلاب اقدامات مثبتی در ابعاد سیاست گذاری ها و راهبردها برای وحدت این دو نهاد انجام شده است که در حال حاضر در بحث تولید علم و ایجاد نهادها و موسسات و دانشگاه هایی که علوم دانشگاهی و حوزوی در کنار یکدیگر تدریس می شوند را شاهد هستیم.