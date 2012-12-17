به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی، ظهر دوشنبه در اختتامیه هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای فناوری و پژوهش که با حضور نخبگان استان و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد بیان داشت: بسیاری از دستاوردهای علمی کشورمان در عرصه‌های مختلف مانند طراحی و ساخت قطعات هواپیما، بالگرد، زیردریایی و سایر موارد توسط نخبگان اصفهانی به دست آمده است و به طور حتم می‌توان از اصفهان به عنوان قطب رادار کشور نام برد.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال در تمام زمینه‌ها از جمله موارد علمیست، تصریح کرد: برخی از کشور‌های پیشرفته، به قول خودشان نگاه تحقیرآمیزی به سایر کشورها دارند که این امر تنها ناشی از پیشرفت‌های علمی انهاست.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 110 مرکز علمی و پژوهشی در استان اصفهان، با استفاده از جوانان نخبه مشغول فعالیت هستند، تاکید کرد: بسیاری از این مراکز با وجود کمبود شدید امکانات توانستند موفقیت‌های چشمگیری را از آن خود و کشور کنند که موسسه رویان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از جمله آنهاست.

مدیریت شهرستان‌های استان اصفهان در دست نخبگان است

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در این استان ظرفیت‌های ناب علمی فراوانی وجود دارد، اظهار داشت: استانداری نیز در راستای ارج نهادن به این امر، فرمانداران سطح استان را از بین افرادی انتخاب کرده که از بالاترین درجه علمی و دانشگاهی برخوردار هستند.

برای هر فرماندار یک سفر خارجی در نظر گرفته ایم

وی بیان داشت: با اینکه برخی از نگاه‌ها حاکی از کوتاه بینی است اما برای هر کدام از فرمانداران استان اصفهان یک سفر خارجی در نظر گرفته شده است و به طور حتم شاهد اثر بخشی این مقوله هستیم.

ذاکر اصفهانی گفت: استانداری اصفهان بر نهادینه کردن اثرات صاحب‌نظران و پژوهشگران در بطن جامعه تاکید دارد و باید جدایی فعلی صنعت و پژوهش را با دقت آسیب‌شناسی کرد.

استاندار اصفهان ادامه داد: تمام دستاوردهای علمی و پژوهشی فعلی کشور ریشه در نگاه‌های آرمانی انقلاب اسلامی دارد.