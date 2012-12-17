افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی دانشجویی مهندسی برق استان سمنان در شاهرود

مجید رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که برای اولین بار در استان سمنان نمایشگاه تخصصی دانشجویی مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شده، افزود: مراحل زمینه ای این کار یک سال به طول انجامید و سعی شد در این مدت بهترین خدمات و اطلاعات جمع آوری شود تا بعد از افتتاح نمایشگاه در اختیار دانشجویان علاقمند قرار گیرد.

مسئول برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی دانشجویی مهندسی برق شاهرود خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانشجویان این رشته با کارهای انجام شده در این صنعت و همچنین ایجاد حس شیرین انجام کارهای عملی در زمینه برق بوده است.

وی با اشاره به اینکه ماکت نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان شاهرود برای اولین بار در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته و علاقمندان می توانند اطلاعات خوبی در زمینه این نیروگاه و فعالیت های آن از متخصصین حاضر در نمایشگاه کسب کنند عنوان کرد: حضور غرفه مهندسی پزشکی نیز در این نمایشگاه اطلاعات خوبی در اختیار دانشجویان رشته برق قرار خواهد داد.

رئیسی با اشاره به این که مهندسی پزشکی پنجمین گرایش رشته مهندسی برق است، ابراز داشت: این نمایشگاه در پنج گرایش الکترونیک، کنترل، قدرت، مخابرات و مهندسی پزشکی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان وعلاقمندان به رشته برق برگزار شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در 14 غرفه این نمایشگاه دستاوردهای مختلف صنعت برق از جمله ماکت سیکل ترکیبی شاهرود، بشقاب پرنده ،ربات شلیک کننده، بعد شکن یا ماشین زمان، انرژی های نوین به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است این نمایشگاه از عصر امروز آغاز به کار کرده و تا روز چهارشنبه برقرار است، همچنین عصر چهارشنبه ساعت 16 الی 18 اختتامیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.