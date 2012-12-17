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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

نماینده ولی فقیه در کردستان:

وحدت حوزه و دانشگاه زمینه ساز مقابله عملی با توطئه های دشمن است

وحدت حوزه و دانشگاه زمینه ساز مقابله عملی با توطئه های دشمن است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان وحدت روحانیت و دانشگاه را زمینه ساز مقابله عملی با توطئه های دشمن در راستای مقابله با توطئه های دشمن عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر دوشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در سنندج اظهار داشت: انسان ها باید با همدیگر متحد شوند و برای رسیدن به یک هدف و سمت و سوی خدای متعال تلاش کنند و در این زمان بسیار حساس نیز وحدت در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: وحدت ایجاد یک مسیر برای رسیدن به امری مقدس و پشتیبانی جامعه بشری از همدیگر است که باید این ریسمان در بین حوزه و دانشگاه محکم تر از هرجای دیگر باشد چرا که دشمن دو بخش حوزه و دانشگاه را آماج حملات و توطئه های شوم خود قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر دانش، صنعت و تمدنی یک فرهنگ منظم دارد، اعلام کرد: آمدن نهضت ترجمه زمینه را برای جدایی علوم دینی از سایر علوم فراهم کرد و به همین دلیل باید همواره هوشیار و آگاه باشیم.

حجت الاسلام شاهرودی عنوان کرد: تجربه های انسان در صورتی که تعامل و همکاری داشته باشد بستر ساز رشد و تکامل جامعه بشری نیز می شود.

وی افزود: دستاوردهای بشر در جوامع غربی زمینه را برای جدایی دین از علم و پیدایش سکولاریسم فراهم کرده است و تقسیم مسائل معنوی و دنیایی در این شرایط نیز به وجود آمده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان اساس دین را علم دانست و یادآور شد: علوم دینی برای انسان چه در زندگی دنیوی و چه در آخرت مفید است و انقلاب اسلامی کارهای بزرگی را انجام داده است و حرکت بزرگی را در راستای بازگشت انحرافات به سمت اصول و همچنین اصلاح آنها آغاز کرد و نتایج خوبی را نیز به دست آورده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی راه های مناسب رسیدن به وحدت را کنار گذاشتن افراط و تفریط و ایجاد اعتدال بین دین و علم دانست و یادآور شد: اجتهاد، خلاقیت، نواندیشی، عمل گرایی، اصالت خواهی، مردم سالاری و تفاهم از جمله عوامل مورد نیاز برای رسیدن به وحدت است.

همایش گرامیداشت 27 آذرماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه و همچنین سال روز شهادت آیت‌ الله مفتح با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، رئیس دانشگاه کردستان، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و روحانیان و دانشجویان در سالن همایش ‌های مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1768867

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