وحدت حوزه و دانشگاه زمینه ساز مقابله عملی با توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر دوشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در سنندج اظهار داشت: انسان ها باید با همدیگر متحد شوند و برای رسیدن به یک هدف و سمت و سوی خدای متعال تلاش کنند و در این زمان بسیار حساس نیز وحدت در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: وحدت ایجاد یک مسیر برای رسیدن به امری مقدس و پشتیبانی جامعه بشری از همدیگر است که باید این ریسمان در بین حوزه و دانشگاه محکم تر از هرجای دیگر باشد چرا که دشمن دو بخش حوزه و دانشگاه را آماج حملات و توطئه های شوم خود قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر دانش، صنعت و تمدنی یک فرهنگ منظم دارد، اعلام کرد: آمدن نهضت ترجمه زمینه را برای جدایی علوم دینی از سایر علوم فراهم کرد و به همین دلیل باید همواره هوشیار و آگاه باشیم.

حجت الاسلام شاهرودی عنوان کرد: تجربه های انسان در صورتی که تعامل و همکاری داشته باشد بستر ساز رشد و تکامل جامعه بشری نیز می شود.

وی افزود: دستاوردهای بشر در جوامع غربی زمینه را برای جدایی دین از علم و پیدایش سکولاریسم فراهم کرده است و تقسیم مسائل معنوی و دنیایی در این شرایط نیز به وجود آمده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان اساس دین را علم دانست و یادآور شد: علوم دینی برای انسان چه در زندگی دنیوی و چه در آخرت مفید است و انقلاب اسلامی کارهای بزرگی را انجام داده است و حرکت بزرگی را در راستای بازگشت انحرافات به سمت اصول و همچنین اصلاح آنها آغاز کرد و نتایج خوبی را نیز به دست آورده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی راه های مناسب رسیدن به وحدت را کنار گذاشتن افراط و تفریط و ایجاد اعتدال بین دین و علم دانست و یادآور شد: اجتهاد، خلاقیت، نواندیشی، عمل گرایی، اصالت خواهی، مردم سالاری و تفاهم از جمله عوامل مورد نیاز برای رسیدن به وحدت است.

همایش گرامیداشت 27 آذرماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه و همچنین سال روز شهادت آیت‌ الله مفتح با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، رئیس دانشگاه کردستان، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و روحانیان و دانشجویان در سالن همایش ‌های مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد.