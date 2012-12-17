بازارچه صنایع دستی همدان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری استان همدان با اشاره به ظرفیت های مناسب جذب گردشگر گفت: استان همدان از پتانسیل های ویژه ای در بحث سوغات و صنایع دستی بهره مند است که برخی از آنها ناشناخته مانده اند که در این راستا باید بازارچه دائمی صنایع دستی همدان دوباره احیا شود.
وی ادامه داد: بزرگترین معضل در شهر همدان اجاره سوئیت های اقامتی خصوصی است که بی ضابطه در اختیار مسافران قرار می گیرد.
وی ادامه داد: باید تصمیم گیری قاطعی در زمینه ساماندهی این اماکن انجام شود چرا که از بعد امنیتی و اخلاقی در شأن استان همدان نیست و این مسئله باعث تضعیف حضور گردشگر و مسافر در همدان شده است.
فرماندار همدان در رابطه با برنامه های جشنواره زمستانی همدان نیز گفت: اجرای تئاتر خیابانی و موسیقی سنتی از برنامه های پر جاذبه ای است که می تواند نظر مخاطبان بسیاری را جلب کند که هماهنگی آن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان انجام شده است.
صنایع دستی تولیدی همدان و 14 استان زاگرس نشین به نمایش در می آید
وی برگزاری مسابقه اسکی، سنگ نوردی و کوهنوردی و اجرای ورزش زورخانه ای را از جمله برنامه های ورزشی جشنواره برشمرد و افزود: غرفه هایی در تله کابین همدان برای ایجاد نمایشگاه عرضه سوغات و صنایع دستی تولیدی همدان و 14 استان زاگرس نشین در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در جشنواره زمستانی روستاهای هدف گردشگری همدان از جمله سیمین و ابرو و خاکو معرفی خواهند شد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز از اطلاع رسانی مناسب جشنواره زمستانی توسط اصحاب رسانه و مطبوعات خبر داد و گفت: ساخت تندیس برفی توسط کارشناسان اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی با همکاری میراث فرهنگی در حال انجام است.
خسرو بیات با بیان اینکه مجوز اجرای کنسرت موسیقی صادر شده است، افزود: برگزاری مسابقه عکس و اجرای تئاتر خیابانی با توجه به اینکه استان همدان در بحث فرهنگی بخصوص نمایش سرآمد کشور است، در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز با بیان اینکه با وجود استقرار امامزادگان بسیار در این منطقه، گردشگری مذهبی مورد غفلت واقع شده است، گفت: در امامزاده محسن همدان گردشگران و زائران بسیاری داریم ولی امکانات رفاهی مناسب برای گردشگران وجود ندارد.
حجت الاسلام محمد صالحی افزود: در مسیر تهران تا غار علیصدر روستای اصله قرار دارد که با بازسازی امامزاده ای که در این روستا واقع شده به سهم خود زمینه گردشگری مذهبی را فراهم آوردیم.
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