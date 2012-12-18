خشکسالی خسارت های جبران ناپذیری در چهارمحال و بختیاری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی گفت: در سال زراعی ۹۰-۹۱ بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به علت خشک سالی خسارات زیادی را متحمل شده است.

وی تأکید کرد: خشک سالی خسارات جبران ناپذیری را در حوزه آب آشامیدنی و کشاورزی به چهارمحال و بختیاری وارد کرده و برای اجرای طرح های آب رسانی به منظور جبران این خسارات نیاز به اعتبار زیادی است.

فرهادی افزود: اعتبارات خشک سالی هر ساله برای احداث سدهای کوچک خاکی آب رسانی شهری و روستایی، خرید تانکر، لایروبی احداث‌ و بهسازی انهار و لایروبی و مرمت قنوات، اجرای استخرهای ذخیره آب کشاورزی، اجرای کانال های آب رسانی، پوشش انهار آب آشامیدنی دام، تغذیه مصنوعی، اجرای ‌روش های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی زمین ها توزیع می شود.

تصویب کلیات طرح جامع تفصیلی شهر چلگرد

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب کلیات طرح جامع تفصیلی شهر چلگرد خبرداد.



محمود عیدی در کمیسیون ماده پنج چهارمحال و بختیاری گفت: افق طرح جامع تفصیلی شهر چلگرد با مساحت محدوده ۲۱۰ هکتار برای سال ۱۴۰۴ است.

وی تأکید کرد: این طرح هم اکنون با ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از سوی مشاور در دست مطالعه و تکمیل است.

عیدی جمعیت فعلی شهر چلگرد را سه هزار و ۶۱ نفر برشمرد و افزود: نرخ رشد جمعیت این شهر در طرح جامع تفصیلی 1.01 درصد پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: طرح جامع شهر چلگرد قبل از این در ۲۱۰ هکتار و دو محله و یک ناحیه به تصویب شورای معماری و شهرسازی ایران رسیده و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

ممنوعیت تردد تریلر در محور ارتباطی شهرکرد - بروجن – لردگان – خوزستان

استاندار چهارمحال و بختیاری از ممنوعیت تردد تریلر در محور ارتباطی شهرکرد - بروجن – لردگان – خوزستان خبرداد

علی اصغر عنابستانی در ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: عبور و مرور کامیون و تریلر از ابتدای دی امسال تا نیمه فروردین سال آینده در محور ارتباطی شهرکرد – بروجن - لردگان به خوزستان ممنوع است.

وی تأکید کرد: رای زنی با استان های همجوار در خصوص ممنوعیت تردد تریلر در این محور ارتباطی انجام شده است.

عنابستانی افزود: عبور تریلرهای حامل مواد عذایی فاسد شدنی ار این مصوبه مستثنی هستند.

عنابستانی به بازگشایی محور ارتباطی شهرکرد – ناغان – ایذه تا پایان امسال اشاره و تصریح کرد: بازگشایی این محور ارتباطی کاهش بار ترافیکی محور ارتباطی لردگان را به دنبال دارد.

رفع سد معابر در لردگان



فرماندار شهرستان لردگان از رفع سد معابر لردگان خبرداد.

علی زاهدی گفت: با توجه به گزارشات مردمی و بازدید از بازار شهر و ایجاد مزاحمت برای مردم از سوی بازاریان شهر و میوه فروشان با هماهنگی شهرداری، نیروی انتظامی، مجمع امور صنفی و هماهنگی قوه قضائیه سد معبر شهرلردگان جمع آوری شد.

وی تأکید کرد: پس از جمع آوری سد معابر در لردگان، مردم این شهر با مراجعه به فرمانداری و شهرداری از عملکرد مسئولان تشکر کردند.

زاهدی افزود: مسئولان با اخلال گران در نظم عمومی و پدید آورندگان مشکل برای مردم برخورد جدی می کنند.

۴۵۰ بی سواد مطلق در فارسان وجود دارد



فرماندار شهرستان فارسان از شناسایی، جذب و آموزش بی سوادان در این شهرستان خبرداد.

بهروز مردانی نژاد در ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی شهرستان فارسان گفت: ۴۵۰ بی سواد مطلق در این شهرستان وجود دارد.

وی تأکید کرد: بی سوادان پس از شناسایی و جذب، آموزش های لازم را فرا می گیرند.

مردانی نژاد افزود: ماه آینده همایش سواد آموزی در شهرستان فارسان برگزار می شود. در این همایش از آموزشیاران، آموزش دهندگان و مدیران فعال در این عرصه تجلیل می شود.

اختصاص ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای محوطه سازی چشمه برد گوری اردل



فرماندار شهرستان اردل از اختصاص ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای محوطه سازی چشمه برد گوری روستای سرخون خبرداد.

فیروز خسروی گفت: ۴۰۰ میلیون ریال برای محوطه سازی چشمه بردگوری روستای سرخون به منظور مصارف غیر آشامیدنی و اختصاص سه تانکر سیار آب رسانی با هدف تأمین مصارف آشامیدنی اهالی این روستا اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: مشکل آب سرخون بحرانی شده و برای مدیریت این موضوع باید تمامی مسئولان دست اندرکار استانی و شهرستانی با یکدیگر همکاری و هم فکری داشته باشند.

خسروی افزود: این مشکل از طریق کشوری هم در حال بررسی بوده و برنامه ریزی برای رفع آن در اولویت کاری مسئولان قرار گرفته است.