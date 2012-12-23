فدراسیون و سازمان لیگ از برگزاری مطلوب دیدار استقلال و گهر تقدیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ آمده است: نظر بر تلاشهای انجام یافته در راستای آماده سازی امکانات و نیز برگزاری شایسته مسابقه مرحله یک هشتم نهانی قهرمانی جام حذفی باشگاههای کشور بین تیم های استیل آذین گهر درود لرستان و استقلال تهران، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر وظیفه خود می داند از همکاریهای همه دست اندرکاران به خصوص مردم شریف استان لرستان و شهرستان دورود، استاندار ورزش دوست و شورای تامین استان، نیروی انتطامی-امنیتی و یگان ویژه، فرمانداری، صدا و سیما و رسانه های گروهی و دیگر مسئولان زحمت کش شهرستان دورود، هیوت های فوتبال استان و شهرستان دورود، بازیکنان و دست اندرکاران هردو تیم و همچنین تماشاگران واقعی و اهالی ورزش استان قدردانی و تشکر می کند.

امید است که با پیگیری و حمایتهای همه مسئولان و دست اندرکاران و با بهره گیری از همه امکانات، شرایط برگزاری هرچه بهتر مسابقات فوتبال در آن سامان فراهم آمده تا مردم شریف و غیور لرستان، با حمایتهای بیشتر از تیم ها و فرزندان خود در مسابقات آن استان پشتیبانی نمایند.