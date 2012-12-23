به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تامین ارز مرجع برای واردات دارو از روزی آغاز شد که دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت از تعلل و تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز دارو به شدت گلایه و انتقاد کرد.
اولین موضع گیری وزیر بهداشت
وزیر بهداشت در تاریخ 24 مهر ماه امسال و در حاشیه برگزاری همایش دست اندرکاران نظام سلامت، در جمع خبرنگاران از وضعیت تخصیص ارز دارو گلایه کرد و گفت: از اسفند سال گذشته به شدت پیگیر این قضیه بودیم اما به یک باره متوجه شدیم که ارز خیلی کمتر از میزان مورد نیاز در اختیار شرکتها قرار گرفته است.
وی خطاب به خبرنگاران عنوان کرد که به هیچ وجه نتوانستیم به میزان ارزی که باید در 6 ماه اول سال در اختیار شرکتها قرار میگرفت تا بتوانند مواد اولیه و داروها را تامین کنند، دست یابیم.
وزیر بهداشت سپس با مخاطب قرار دادن مدیران بانک مرکزی، گفت: روی سخن من با بانکهای عامل است که همکاری لازم را داشته باشند و زمانی که بانک مرکزی شرکتها را به آنها معرفی میکند، برای در اختیار قرار دادن ارز لازم با این شرکتها همکاری کنند.
فقط 400 میلیون دلار ارز دارو تامین شد
به فاصله 11 روز بعد(5/8/91)، وزیر بهداشت دوباره در خصوص آخرین وضعیت ارز تخصیص داده شده به واردات دارو اظهارنظر کرد و از تامین 400 میلیون دلار ارز دارویی کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با همت بانک مرکزی بتوانیم دو میلیارد دلار ارز دارویی کشور را تامین کنیم.
ماجرای ارز دارو به مجلس رسید
بعد از اینکه وزیر بهداشت در چند مورد نسبت به تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو اظهار گلایه کرد و بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد، ماجرا به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه تخصیص ارز دارو به واردات لوازم بهداشتی و خودروهای لوکس به شدت انتقاد کرد.
به دنبال آن وزیر بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما (19/8/91) حاضر شد و در پاسخ به سئوال مجری برنامه که از او درباره ماجرای واردات خودروهای لوکس توضیح خواست، گفت: ما نمی دانیم ارز دارو به چه مصرفی رسیده است. ما هم چنین اخباری را شنیده ایم و امیدواریم پاسخ داده شود.
وی افزود: کسانی که از الفبای تخصیص ارز اطلاع دارند میدانند که هیچگونه ارزی به وزارت بهداشت برای توزیع داده نمیشود و ارز تخصیص داده شده از مبداء در اختیار شرکتهای دارویی و سایر شرکتها قرار میگیرد که شرکتهای دارویی پس از گشایش اعتبار در بانکهای عامل اقدام به خرید و وارد کردن فقط دارو مینمایند و اینکه گفته شده است وزارت بهداشت ارز در اختیار شرکتهای واردکننده کالاهای آرایشی قرار داده است دروغ محض است چرا که اصولاً امکان جابجایی ارز بین شرکتها و حتی کالاها وجود ندارد.
دستجردی گفت: بنابراین مسئولان بانک مرکزی و اختصاص ارز باید خودشان توضیح دهند این ارزها چگونه صرف واردات لوازم آرایشی شده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد، شب گذشته و به دنبال حضور محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، وی درباره وضعیت تخصیص ارز دارو گفت: دولت ارز دارو را داده و این مشخص است. من آمار شرکتهایی که به آنها ارز داده شده است را نیز دارم.
وی با تاکید بر اینکه دولت به شرکتهای واردکننده و مخلوطکننده دارو ارز داده است، گفت: باید ببینیم اشکال کار کجاست و اگر دیگران را متهم کنیم مشکل حل نمیشود. البته مسائل مرتبط با این موضوع قرار شد بررسی شود و اگر لازم باشد ارز بیشتری نیز میدهیم؛ چرا که سلامت مردم برای ما مهم است.
ادعای بانک مرکزی
در همین رابطه و در تازه ترین اظهارات مسئولان بانک مرکزی که روز یکشنبه سوم دی ماه منتشر شده است، ادعا شده که طی 9 ماهه اول امسال 2.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده است.
صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اشاره به پرداخت ارز به واردات دارو در ماههای گذشته گفت: مطابق با بررسیهای آماری و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص عملکرد ارزی بخش دارو میزان ارز پرداختی از سمت بانک مرکزی و بانکهای کشور حکایت از آن دارد که تا پایان آذرماه معادل 2.5 میلیارد دلار ارز به دارو پرداخت شده است.
تکذیب ادعای بانک مرکزی
به دنبال این ادعا، دکتر شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو مدعی شد که تاکنون فقط یک سوم از ارز دارویی تخصیص یافته است.
وی گفته است که تا حدود اواسط شهریور ماه هیچ ارز دارویی اختصاص داده نشد و از نیمه دوم این ماه بخشی از ارز مورد نیاز دارو تامین شد که باز بخشی از آن به غیر از دارو اختصاص داده شد.
شیبانی معتقد است که با پیگیریهای مجدانه وزیر بهداشت تا اواخر آبان امسال 750 میلیون یورو و سپس تا اواسط آذرماه 977 میلیون یورو ارز دارویی دادند که این رقم هم به طور کامل هنوز محقق نشده است زیرا بانکهای عامل گشایش اعتبار لازم را در این خصوص نکرده اند.
به اعتقاد رئیس سازمان غذا و دارو، در کل از ابتدای امسال فقط یک سوم ارز مورد نیاز دارو تامین شده است و با ادامه این روند احتمال سخت تر شدن شرایط هم وجود دارد.
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گزارش از حبیب احسنی پور
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