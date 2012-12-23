به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تامین ارز مرجع برای واردات دارو از روزی آغاز شد که دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت از تعلل و تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز دارو به شدت گلایه و انتقاد کرد.

اولین موضع گیری وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در تاریخ 24 مهر ماه امسال و در حاشیه برگزاری همایش دست اندرکاران نظام سلامت، در جمع خبرنگاران از وضعیت تخصیص ارز دارو گلایه کرد و گفت: از اسفند سال گذشته به شدت پیگیر این قضیه بودیم اما به یک باره متوجه شدیم که ارز خیلی کمتر از میزان مورد نیاز در اختیار شرکتها قرار گرفته است.

وی خطاب به خبرنگاران عنوان کرد که به هیچ وجه نتوانستیم به میزان ارزی که باید در 6 ماه اول سال در اختیار شرکتها قرار می‌گرفت تا بتوانند مواد اولیه و داروها را تامین کنند، دست یابیم.

وزیر بهداشت سپس با مخاطب قرار دادن مدیران بانک مرکزی، گفت: روی سخن من با بانکهای عامل است که همکاری لازم را داشته باشند و زمانی که بانک مرکزی شرکتها را به آنها معرفی می‌کند، برای در اختیار قرار دادن ارز لازم با این شرکتها همکاری کنند.

فقط 400 میلیون دلار ارز دارو تامین شد

به فاصله 11 روز بعد(5/8/91)، وزیر بهداشت دوباره در خصوص آخرین وضعیت ارز تخصیص داده شده به واردات دارو اظهارنظر کرد و از تامین 400 میلیون دلار ارز دارویی کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با همت بانک مرکزی بتوانیم دو میلیارد دلار ارز دارویی کشور را تامین کنیم.

ماجرای ارز دارو به مجلس رسید

بعد از اینکه وزیر بهداشت در چند مورد نسبت به تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو اظهار گلایه کرد و بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد، ماجرا به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه تخصیص ارز دارو به واردات لوازم بهداشتی و خودروهای لوکس به شدت انتقاد کرد.

به دنبال آن وزیر بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما (19/8/91) حاضر شد و در پاسخ به سئوال مجری برنامه که از او درباره ماجرای واردات خودروهای لوکس توضیح خواست، گفت: ما نمی دانیم ارز دارو به چه مصرفی رسیده است. ما هم چنین اخباری را شنیده ایم و امیدواریم پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: ما تلاش زیادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتهای واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی طی 6 ماه گذشته انجام داده ایم ولی موفق نشدیم و نمی دانیم این ارز در کجا مصرف شده است.

وزیر بهداشت دوباره انتقاد کرد

ماجرای تامین ارز مرجع برای واردات دارو همچنان ادامه داشت و در همین ارتباط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز اظهاراتی در دفاع از وزارت بهداشت و انتقاد از بانک مرکزی عنوان داشتند. اما تا آن زمان مسئولان بانک مرکزی هیچ واکنشی نسبت به این قبیل اظهارات نداشتند.

اینگونه بود که وزیر بهداشت در تاریخ 18 آذر ماه، دوباره از وضعیت تخصیص ارز دارو به شدت گلایه کرد و گفت: مشکل ما مشکل نقل وانتقال ارز در خارج از کشور و تخصیص ارز در داخل کشور است که باید از طریق بانک مرکزی حل شود، چون ما نقل و انتقال ارز را در خارج از کشور دور می زنیم ولی تخصیص ارز در داخل را نمی توانیم دور بزنیم. بنابراین باید مسئولان بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کرده و تعلل های صورت گرفته در تخصیص ارز دارو را از این پس جبران کنند.

تخصیص ارز دارو به 850 میلیون دلار رسید

سه روز بعد (21/9/91) از این اظهار نظر بود که وزیر بهداشت خبر داد تاکنون از مجموع 2.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای دارو تاکنون فقط 850 میلیون دلار ارز تامین شده است.

وی افزود: 150 میلیون دلار ارز نیز برای تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تامین شده که در مجموع می توان گفت از شهریور امسال به این طرف بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز مرجع برای تامین دارو و ملزومات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص داده است.

وزیر بهداشت البته همچنان از موضع انتقاد صحبت می کرد به طوریکه از روند اولویت بندی اختصاص ارز مرجع به صنایع مختلف گلایه داشته و گفت: تجهیزات پزشکی و دارو آن طور که لازم است در این اولویت بندی ها لحاظ نشده است. متاسفانه حتی در ویرایشهای مختلف فهرست اولویت بندی ها، نقش وزارت بهداشت جدی گرفته نشده است.

واکنش رئیس سازمان غذا و دارو به ادعاهای بانک مرکزی

پس از اینکه مدیران بانک مرکزی نسبت به اظهارات وزیر بهداشت موضع گیری کرده و عنوان داشتند که ارز لازم برای واردات دارو تخصیص داده شده است، دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو ضمن رد اظهارات یکی از مسئولان بانک مرکزی که گفته بود ارز اختصاص یافته و در اختیار وزارت بهداشت صرف خرید کالاهای آرایشی شده است گفت: این موضوع از طرف کسی که خود را از مقامات بانک مرکزی معرفی کرده و خواسته نامش فاش نشود کذب محض بوده و اتفاقاً ما شاکی هستیم که چرا به جای اینکه ارز مرجع را به داروهای حیاتی و مورد نیاز و نیز برخی تجهیزات پزشکی که امروز از مهمترین اولویتهای کشور است اختصاص دهند آن را برای خرید و واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس اختصاص داده‌اند.



وی افزود: کسانی که از الفبای تخصیص ارز اطلاع دارند می‌دانند که هیچگونه ارزی به وزارت بهداشت برای توزیع داده نمی‌شود و ارز تخصیص داده شده از مبداء در اختیار شرکتهای دارویی و سایر شرکتها قرار می‌گیرد که شرکتهای دارویی پس از گشایش اعتبار در بانکهای عامل اقدام به خرید و وارد کردن فقط دارو می‌نمایند و اینکه گفته شده است وزارت بهداشت ارز در اختیار شرکتهای واردکننده کالاهای آرایشی قرار داده است دروغ محض است چرا که اصولاً امکان جابجایی ارز بین شرکتها و حتی کالاها وجود ندارد.

تخصیص ارز دارو برای واردات زین اسب

به دنبال اظهارات شیبانی، وزیر بهداشت نیز با اظهار تاسف از نحوه اولویت بندی تخصیص ارز مرجع به کالاها از نحوه اولویت بندی و ارجحیت کالاهایی نظیر زین اسب بر دارو و تجهیزات پزشکی برای دریافت ارز مرجع گلایه کرد.

وی افزود: از نظر ما دارو و ملزومات پزشکی باید اولویتهای 2 و 3 باشند ولی هم اکنون اولویتهای 7 و 8 را دارند و متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویتهای بالاتر مثلا اولویت 5 یا 4 قرار داده شده اند.



دستجردی گفت: بنابراین مسئولان بانک مرکزی و اختصاص ارز باید خودشان توضیح دهند این ارزها چگونه صرف واردات لوازم آرایشی شده است.

ورود معاون اول رئیس جمهور به ماجرای ارز دارو

پس از اینکه مدیران وزارت بهداشت به شدت از نحوه تخصیص ارز دارو گلایه کردند، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در همایشی که وزیر بهداشت نیز حضور داشت، به مردم قول داد که ارز دارو تامین خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

رحیمی گفت: تأمین ارز دارو اگرچه به کندی صورت می‌گیرد اما جای هیچ نگرانی نیست و مردم بدانند ارز دارو را به هر شکل ممکن تأمین می‌کنیم.

رئیس جمهور از پرداخت ارز دارو خبر داد



اما ماجرا به اینجا ختم نشد، شب گذشته و به دنبال حضور محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، وی درباره وضعیت تخصیص ارز دارو گفت: دولت ارز دارو را داده و این مشخص است. من آمار شرکتهایی که به آنها ارز داده شده است را نیز دارم.