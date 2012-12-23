رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه در جاده های سیستان و بلوچستان ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میری ظهر یکشنبه در کمیته ایمنی حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی از جاده های اصلی و فرعی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: شرکت مخابرات استان موظف است هرچه سریعتر نسبت به پوشش آنتن دهی تلفن همراه در کلیه جاده های سطح سیستان و بلوچستان اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر راه اندازی تلفن 147 (سیستم اطلاع رسانی ندای امداد) در استان تاکید کرد و گفت: برخی مشکلات برای راه اندازی این سیستم وجود دارد که در صدد هستیم با برطرف نمودن این موانع سیستم پاسخگویی ندای امداد را در سطح استان فعال نماییم.

وی همچنین از بازگشایی محور ایرانشهر، نیکشهر، کنارک خبر داد و افزود: پس از اتمام تعمیرات در برخی از نقاط حادثه خیز، این محور آماده بهره برداری از ناوگان عمومی می باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از اجرای پروژه اطلس راه های استان خبرداد و بیان داشت: بزودی اجرای پروژه اطلس راه های سیستان و بلوچستان در اختیار شهروندان هم استانی قرار خواهد گرفت.

وی به نصب علائم هشدار دهنده در جاده های استان اشاره کرد و گفت: ضریب ایمنی محورهای استان با اجرای عملیات راهداری از جمله اصلاح شیب عرضی، تعمیر علائم و نصب تابلوهای هشداردهنده ارتقا می یابد.

وی گفت: از هم اکنون باید برای سفرهای نوروز92 برنامه ریزی شود و کلیه نقاط حادثه خیز محورهای اصلی و فرعی سیستان و بلوچستان پس از شناسایی رفع عیوب شده تا در ایام نوروز شاهد حادثه ای دلخراش در سطح راه های استان نباشیم.