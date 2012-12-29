  1. حوزه و دانشگاه
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان؛

حمایت از تشکلهای دانشجویی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

حمایت از تشکلهای دانشجویی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از تشویق و حمایت از تشکلهایی دانشجویی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی خبر داد و گفت: ترم گذشته 14 کرسی آزاداندیشی در دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود تشکل های دانشجویی به این عرصه و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسط تشکل‌ها، شرایط بهتری به منظور تضارب آراء بر مبنای عقلانیت ایجاد می شود.

وی بابیان اینکه تمام کرسیهای آزاداندیشی که بر مبنای آیین نامه کرسیها برگزار شوند مورد حمایت دانشگاه هستند، ادامه داد: هیأت کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه متعهد است که بر مبنای آئین نامه مصوب وزارت علوم به هیچ یک از موافقان و مخالفان حاضر در این کرسی ها تعرضی نخواهد شد.
 
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بابیان اینکه ترم گذشته علاوه بر کرسیهای آزاداندیشی، جلسات مناظره‌ای هم در دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزار شد، تصریح کرد: تاکید ما این است که کرسیها و جلسات مناظره همه طبق آیین نامه برگزار شوند.
کد مطلب 1775078

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