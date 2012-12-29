محمدحسن مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: رتبه بندی دانشگاههای خارجی که دانشجویان قصد ادامه تحصیل در آنها را دارند از سوی وزارت علوم تغییر کرد و دانشگاهها در گروههای A تا E یعنی از ممتاز تا خیلی ضعیف قرار گرفتند.

وی تاکید کرد که آیین نامه مربوط به رتبه بندی دانشگاههای خارجی تا کمتر از سه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

به گفته مدیر کل دانش آموختگان وزارت علوم، دانشگاههایی که در مرتبه E یا خیلی ضعیف قرار می گیرند در وزارت علوم ارزیابی نمی شوند اما می توان دانشجویان ایرانی این دانشگاهها را با ضوابطی منتقل کرد.