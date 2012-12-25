بررسی گزارش نهایی علت فوت ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی/ مطهری قانع نشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه عصر امروز سه‌شنبه اعضای کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون، مصطفی محمدنجار وزیر کشور برای پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان حضور یافت.

وی افزود: پرسش اول از طرف یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر مطرح شد، سؤال او درباره برخی نابسامانی‌های نیروی انتظامی بود، اسدی گفت که عده‌ای قانون‌شکن امنیت اجتماعی مردم را بر هم می‌زنند و نیروی انتظامی برخورد لازم را نمی‌کند یا برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد، وزیر کشور در پاسخ با اشاره به اقدامات و حضور نیروی انتظامی در فراهم کردن امنیت اجتماعی به این سؤال پاسخ داد، پس از توضیحات وزیر، نماینده مشکین‌شهر دو هفته فرصت خواست تا در این زمینه اعلام‌نظر قطعی کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: سؤال بعدی را علی مطهری نماینده تهران در مورد فوت ستار بهشتی که در بازداشت پلیس فتا بود، پرسید؛ وی با اشاره به گزارشات ارائه شده توسط مراجع ذی‌ربط و کوتاهی پلیس، علت قصور را مطرح کرد، در این ارتباط نیز پس از توضیحات نجار، مطهری قانع نشد.

نقوی همچنین خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه امروز، سؤال آقایان عبدالکریم حسینی‌زاده و رسول خضری مبنی بر علت امنیتی کردن استان آذربایجان غربی توسط استانداری و فشارهای بی‌رویه به مرزنشینان استان و افزایش نارضایتی از عملکرد استاندار بود، نمایندگان نقده و پیرانشهر، با انتقاد از تعاملات نادرست و عدم تعاملات سازنده استاندار با نمایندگان مردم گفتند که این نوع اقدامات منجر به فشار بیشتر به مردم می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از پاسخ وزیر کشور، عبدالکریم حسین‌زاده دو هفته فرصت خواست تا در صورت بهبود شرایط، اعلام نظر قطعی خواهد کرد، در ضمن سؤال مذکور منطقه‌ای شناخته شد.

سیدحسین نقوی در خاتمه تصریح کرد: در پایان جلسه امروز، گزارش کمیسیون در مورد فوت ستار بهشتی وبلاگ‌نویس نهایی شد.