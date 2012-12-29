  1. بین الملل
۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۲۱

اسقف سوری در گفتگو با مهر:

اعراب به دنبال حل بحران سوریه نیستند/ایران غرب را تحت فشار قرار دهد

اعراب به دنبال حل بحران سوریه نیستند/ایران غرب را تحت فشار قرار دهد

یک اسقف سوری در گفتگو با مهر با بیان اینکه کشورهای عربی به دنبال حل بحران سوریه نیستند از ایران خواست که کشورهای غربی و عربی را برای توقف ارسال سلاح برای گروههای مسلح در سوریه تحت فشار قرار دهد.

"فیلیپس عبدالکریم الیازجی" اسقف کلیسای القدیس جاوجیوس در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : دخالت کشورهای خارجی در سوریه و ارسال سلاح به مناطق مختلف سوریه مهمترین دلیل تشدید بحران سوریه طی 20 ماه گذشته بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: ایران باید کشورهای غربی و عربی حامی گروه های مسلح سوری را برای توقف کمک های مالی و تسلیحاتی به افراد مسلح تحت فشار قرار دهد.

الیازجی خاطرنشان کرد کشورهای عربی اگر واقعا به دنبال حل بحران سوریه هستند باید به جای ارسال سلاح به گروه های مسلح سوری از نفوذ خود استفاده کرده و گروه های درگیر در سوریه را به توقف خشونت در این کشور تشویق کنند.

وی همچنین از نقش برخی کشورهای اسلامی همچون ترکیه در افزایش بحران در سوریه انتقاد و اعلام کرد: ترکیه از آغاز بحران سوریه، سیاست خصمانه ای را در قبال این کشور اتخاذ کرده است و برای برهم زدن امنیت و ثبات در سوریه تلاش می کند، اما سوری ها قادر خواهند بود در نهایت به ساحل امنیت و آرامش برسند.

این اسقف سوری گفتگوی ملی فراگیر را که تمام طیف های مختلف قومی و مذهبی سوری در آن مشارکت داشته باشند، بهترین راه حل بحران سوریه دانست.

کد مطلب 1775940

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