آزادی 3ایرانی زندانی در آذربایجان/ تقدیر پاک آئین از علی اف

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین در پاسخ به سئوالی در این مورد گفت : آزادی زندانیان همیشه خبر خوشحال کننده ای است و من هم امروز از خبر آزادی سه تن از هموطنان ایرانی و همچنین آقای آنار بایراملی خبرنگار محلی نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو بسیار خوشحال شدم.وی افزود آنار بایراملی خبرنگار شریفی است که سال ها در جهت تقویت ارتباطات دو ملت دوست و برادر فعالیت موثر داشت و آزادی وی خبر شیرینی برای مردم ایران و جمهوری آذربایجان است.

سفیر کشورمان در ادامه گفت: لازم می دانم از جناب آقای الهام علی اف رئیس جمهور محترم آذربایجان بخاطر این اقدام انساندوستانه تشکر کنم و آزادی این عزیزان را به خانواده های آنان بخصوص پدر و مادر آنار بایراملی تبریک عرض نمایم.

پاک آیین افزود: قطعا این قبیل اقدامات ، بر روند رو به رشد مناسبات تهران - باکو خصوصا در عرصه همکاری های رسانه ای آثار مفیدی خواهد داشت. امروز با فرمان رئیس جمهور اذربایجان تعداد 87 نفر از جمله آناربایراملی، خبرنگار محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و سه تن از زندانیان ایرانی به اسامی حسین نجاتی،هاشم درخشان و رضا عبدی آزاد شدند.