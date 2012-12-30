خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: محمود شهریاری مجری باسابقه و شناخته شده‌ای است که طی سال‌های مختلف توانسته در برنامه‌های مختلفی حضور یابد. شاید دهه شصتی‌ها برنامه و مسابقاتی که وی برای کودکان آن زمان اجرا می‌کرد به یاد داشته باشند ولی او در سال‌های اخیر هم کم‌کارتر شده هم اینکه دیگر سراغ برنامه‌های کودک و نوجوان نرفته است.

البته شهریاری قرارست به زودی با گروه "فیتیله‌ای‌ها" به طور زنده برای کودکان برنامه اجرا کند. این برنامه در آغاز تاسیس و چندین سال با اجرای مجید قناد روی آنتن شبکه دو رفت ولی در یک سال گذشته او به یک برنامه کودک دیگر پیوست. جمع سه‌نفره محمد مسلمی، علی فروتن و حمید گلی در "فیتیله‌ای‌ها" باقی ماند ولی برنامه در این فاصله مجری نداشت. حال با اضافه شدن شهریاری باید دید برنامه موفق‌تر خواهد شد یا خیر.

در مورد جزئیات بیشتر حضور شهریاری در این برنامه با او هم‌صحبت شدیم.

* آقای شهریاری باخبر شدیم که قرارست در آینده نزدیک با برنامه "فیتیله‌ای‌ها" همکاری داشته باشید. چطور شد که این کار را پذیرفتید؟

من در گذشته برای شبکه یک سیما کار کودک در قالب مسابقات متعدد اجرا کرده بودم که با اقبال عمومی هم مواجه بود. رویکرد جدید برنامه "فیتیله‌ای‌ها" این است که هم به مخاطب کودک توجه کند هم خانواده. یعنی آقای مسلمی که کارگردان برنامه است به من گفت که پدربزرگ، مادربزرگ، والدین و بچه‌ها در کنار هم مخاطب برنامه هستند. دلیل او هم این بود که برنامه "فیتیله‌ای‌ها" با اقبال بزرگ‌ترها هم روبرو شده است. با این اوصاف به من پیشنهاد همکاری دادند و من هم قبول کردم.

* از چه زمانی قرارست این برنامه با حضور شما اجرا شود؟ آیا همچون گذشته زنده پخش خواهد شد؟

از بهمن ماه قرارست که سری جدید این برنامه را شروع کنیم و به من گفته‌اند مدیر گروه کودک شبکه دو جزئیات برنامه را به صورت کامل به اطلاع عموم خواهد رساند.

* در سری جدید "فیتیله‌ای‌ها" نقش شما دقیقا چیست و آیا شاهد کار متفاوتی خواهیم بود یا همان مجری همیشگی هستید؟

چون من برنامه‌هایی که اجرا کرده‌ام همه‌شان رویکرد اجتماعی داشته‌اند و این برنامه هم در همین گروه جا می‌گیرد، اجرای برنامه را به عهده دارم. همانطور که می‌دانید "فیتیله‌ای‌ها" برنامه شاد و موزیکال همراه با مسابقه و آیتم‌های مختلف و متنوع است که وظیفه مجری این است که تمام این بخش‌ها را به هم متصل کند.

بخش‌های جدیدی هم به برنامه افزوده شده است و می‌دانید که در سال گذشته هم در ایام نوروز که گروه‌های برنامه‌ساز زیادی به‌طور ویژه برنامه داشتند، از میان این برنامه‌ها گروه "فیتیله‌ای‌ها" به خاطر اینکه توانسته بود مخاطب بیشتری جذب کند به عنوان برنامه برتر شناخته شد.

* پس از سال‌ها، بازگشت به دنیای کودکان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

من همیشه کودک درونم را فعال نگه داشته‌ام و معتقدم که شادابی و طراوت زندگی مربوط به کودک درون همه انسان‌هاست. فکر نمی‌کنم گذشت سال‌ها خیلی روی کودک درونم اثر گذاشته باشد بنابراین با همان انرژی‌ای که سال‌ها پیش برنامه کودک را اجرا می‌کردم با گروه فیتیله‌ها همکاری خواهم داشت.

* به نظر می‌رسد حضور شما بتواند والدین را در کنار کودکان پای برنامه بنشاند، آیا هدف از حضورتان در این برنامه همین مساله بوده است؟

پیش از این هم بزرگترها این برنامه را نگاه می‌کردند اما در سری جدید، همراهی خانواده‌ها با کودکانشان جدی‌تر می‌شود و آنطور که محمد مسلمی کارگردان برنامه به من گفت خانواده‌ها در کنار کودک به عنوان تماشاچی در برنامه حضور دارند.

* در برنامه فیتیله‌ها دیده می‌شود که گاهی در حین اجرای برنامه با مجری هم شوخی می‌شود، فکر می‌کنید بتوانید با این شوخی‌ها کنار بیایید؟

شوخی با احمدزاده را وقتی توانسته‌ام تحمل کنم، "فیتیله‌ای‌ها" که حتما تحمل‌پذیرتر است. البته "چون کار با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد" (می‌خندد)

* حالا که قرار شده است مجری برنامه کودک باشید، در یک نگاه اجمالی دیگر کارهای کودک تلویزیون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فکر می‌کنم این برنامه‌ها توانسته‌اند موفق عمل کنند. به عنوان مثال داریوش فرضیایی، عمو پورنگ جزو مجریان موفق تلویزیون است و من به عنوان نمونه همین چند وقت پیش شنیدم مادری با بچه‌اش صحبت می‌کرده و این کودک به مادر می‌گفت که عمو پورنگ گفته که ما نباید پفک بخوریم و بچه پفک نمی‌خورد. بنابراین مشخص می‌شود که اگر این نکات ریز آموزشی در قالب این برنامه‌های شاد به بچه‌ها ارائه شود، بچه ها قبول می کنند و هر چیزی را هم باید در ظرف زمانی خودش بررسی کرد.

کودکان امروز با دهه 60 خیلی متفاوت هستند. برنامه ساختن برای کودکی که با رایانه به راحتی کار می‌کند و زیر و بم گوشی‌های همراه را می‌داند، کمی سخت‌تر از دهه‌های قبل است.

* برنامه "فیتیله‌ای‌ها" را در چند سال فعالیت‌اش چطور دیدید؟

در گروه فیتیله‌ای‌ها من نمونه کارهای دوستان را دیدم که فوق العاده کار می‌کنند. یک اتاق فکر دارند و یک گروه 13 نفره نویسنده که با شاعران کودک نیز همکاری دارند. کارهایشان کارشناسی‌شده پیش می‌رود و دو الی سه نفر از روانشناسان کودک همبه طور مداوم در حال رفت و آمد در پشت صحنه این برنامه هستند و عوامل پشت صحنه سعی می‌کنند که این برنامه‌ها به تایید این روانشناسان برسد که آسیب‌زا نباشد. در واقع کار در این گروه حرفه‌ای پیش می‌رود.

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گفتگو از امیر حمزه‌نژاد