اثبات پایداری انقلاب با حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری

علی اکبر شعبانی فرد٬ به مناسبت سالروز ۹ دی در گفتگو با خبرنگار مهر٬ افزود: نهم دی روز خنثی سازی توطئه های دشمنان قسم خورده نظام اسلام و لبیک به ندای مقام عظمی ولایت است.



وی با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصه های بارز ملت ایران پایبندی بر اصل ولایت فقیه است٬ گفت: مردم در 9 دی با پایبندی به این اصل مهم، توطئه های فتنه گران و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را بار دیگر خنثی کردند.



توطئه های دشمنان در ۹ دی به خود آنان بازگشت



استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه در این روز یک بار دیگر توطئه های خارجی که با همراهی برخی عوامل بی تدبیر در داخل ادغام شده بود، اضافه کرد: توطئه های دشمنان در ۹ دی ماه ۸۸ همچون گذشته نقش بر آب شد و این فتنه به خود آنان بازگشت.



شعبانی فرد نهم دی را روز ذلت دشمنان و بیداری و بصیرت مردم ایران دانست و اظهار کرد: در این روز برگ زرینی در تاریخ این انقلاب ثبت شد.



وی با اشاره به تبلیغات شبکه های ماهواره در انحراف اقشار جامعه از مقدسات خویش٬ خاطر نشان کرد: قشرهای مختلف مردم و به ویژه دانش آموزان، دانشجویان با حضور در روز راهپیمایی عظیم 9دی سال 88 باعث ماندگاری حماسه 9 دی شدند.



ملت ایران پیرو بصیرت امام سجاد (ع) در واقعه کربلا است



استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش افزود: بصیرت مردم ایران اسلامی برگرفته از بصیرت امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) است٬ که ایشان نقش واقعه کربلا را برای مردم تشریح کردند.



شعبانی فرد با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از 15 خرداد سال 42 تا به امروز، شاهد فتنه های بسیاری بود٬ ادامه داد: همه توطئه های دشمنان با بصیرت مردم و رهبری این ملت خنثی شده است.



اثبات پایداری انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده

وی با اشاره به اینکه حماسه روز 9 دی میثاق ملت ایران با ولایت فقیه است، اظهار کرد: اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سبب شد تا دشمنان تصور کنند که در ایران پشتوانه دارند.



استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: حضور خودجوش مردم در روز 9 دی نشان داد که مردم ایران ولایتمدار بوده و توطئه ها را خنثی خواهند کرد.

