"عصاره زردچوبه" برای درمان آلزایمر در مرکز تحقیفات نانو فناوری مشهد تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دارو که از عصاره زردچوبه تهیه شده است در درمان بیماریهایی از جمله آلزایمر، پیشگیری از سرطان، بیماریهای آرتریدی موثر است.

عصاره زردچوبه در فرم های خوراکی و به شکل قرص در بازار موجود است اما برای تاثیر این عصاره بر روی بدن با استفاده به شکل خوراکی باید دوزهای بالایی تجویز شود که به خوبی هم جذب بدن نمی شود.

این در حالی است که در فرم نانو این عصاره با تجویز دوز کمتر و جذب بیشتر وتاثیر بیشتری از این دارو خواهیم داشت.

به منظور تولید این دارو به صورت جی ام پی با کارخانه ای رایزنی شده و وزارت بهداشت نیز اعتبارات لازم را برای تولید این دارو اختصاص داده است و این فرآورده به زودی به مرحله بالینی می رسد.

سال گذشته نیز پس از 12 سال کار تحقیقاتی و پژوهشی نخستین نانو داروی ضد سرطان در مرکز تحقیقات نانو دارو فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهیه و پس از طی مراحل کارآزمایی بالینی به مرحله تولید صنعتی رسید.

نانو داروی ضد سرطان با نام تجاری سینادوکسوزم برای درمان سرطانهای تخمدان، سینه، سرطان خون، کاپوسی سارکومای نوعی سرطان بافت نرم کاربرد دارد.

ایران با تولید سینا دوکسوزم تزریقی دومین تولید کننده نانوداروی ضدسرطان جهان پس از آمریکا قرار گرفت و با تولید آن کشورمان در زمینه واردات این دارو خودکفا شد.

نانو داروی ضد سرطان با یک سوم قیمت خارجی در اختیار بیماران قرار می گیرد و بر اساس اعلام پزشکان انکولوژی این دارو تاثیر مطلوبی در مهار و درمان سرطان داشته است.