به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به توانمندی، تعهد و تخصص جنابعالی در حوزه سینما به ویژه فیلم های کوتاه و مستند به موجب این حکم به سمت دبیر هنری نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای منصوب می شوید.

حمزه‌زاده همچنین در این حکم نوشته است: انتقال مفاهیم و پیام ها در راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و گسترش اخلاق به واسطه ویژگی های خاص فیلم 100 ثانیه ای از جمله مواردی است که اشراف و توجه شما ضمانت اجرای آن را در اثنای برگزاری این جشنواره میسر خواهد کرد.

از سوابق فرهنگی و اجرایی سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد می توان به عناوینی همچون مدیر طرح و برنامه شبکه اول سیما، مدیر گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه اول سیما، قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تاکنون، معاون فرهنگی مرکز گسترش مستند و تجربی تاکنون، تهیه‌کننده مجموعه مستند آخرین پرواز شبکه 5 سیما، تهیه کننده مستند سینمایی حقیقت گمشده، نویسنده، محقق و مجری مجموعه های تلویزیونی خیمه خورشید، آل یاسین، تنفس صبحریال عقیق و ...، عضو شورای پروانه ساخت اداره کل نظارت و ارزشیابی تاکنون، عضو شورای فیلمنامه و برآورد مؤسسه رسانه‌های تصویری تاکنون، عضو هیأت داوران جشنواره شهید آوینی اشاره کرد.