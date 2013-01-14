هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی کمیته امداد هرمزگان در بستک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هماهنگی مدیر کمیته امداد امام خمینی بستک با شهردار بستک و اعضای شورای شهر بستک عصر دوشنبه با هدف برگزاری هر چه بهتر جشنواره فرهنگی ورزشی تشکیل شد.

در این نشست مدیر کمیته امداد امام خمینی با اشاره به نزدیکی برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در بهمن ماه گفت : این جشنواره به مدت چهار شبانه روز با هدف توسعه فرهنگ ورزش در بین کارکنان کمیته ‌امداد، ایجاد روحیه مضاعف برای خدمت به محرومان در جامعه و تقدیر از کارکنان این مجموعه برپا می شود.

پرویز هاشمی پور هشتمین جشنواره فرهنگی، ورزشی کارکنان و امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان به میزبانی شهرستان بستک را فرصتی برای ایجاد رقابت سالم و معرفی قابلیت‌های شهرستان بستک در سطح استان ذکر کرد و افزود: به منظور ارتقای سطح توانایی‌های روحی‌، جسمی و رفتاری و تلاش در جهت نشاط و کارآمدی کارکنان با توجه به فشارهای روانی که در خانواده امداد در برخورد با قشر محروم و بی بضاعت بوجود می آید این جشنواره برگزار می شود که با ارتقای نشاط و شادابی بین امدادگران و کارکنان این عزیزان بتوانند با اشرافیت بیشتری در خدمت به محرومان جامعه فعالیت کنند.

هاشمی پور تصریح کرد این جشنواره باحضور 250نفراز 13شهرستان به مدت چهار شبانه روزروز در سه بخش فرهنگی شامل برگزاری کلاس های آموزشی، بخش مذهبی شامل برگزاری تلاوت قرآن کریم همراه با صوت ولحن و اذان و بخش ورزشی شامل فوتبال، والیبال،تنیس روی میز،و شطرنج برگزار می شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری بستک به دلیل همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) در امر خدمت رسانی به نیازمندان و محرومین اظهار امیدواری کرد: با همراهی همه نهادها، سازمان ها، خیرین و نیک اندیشان به خصوص شهرداری بستک بتوان خدماتی که شایسته و در خور نیازمندان و محرومین واقعی جامعه است ارائه کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بستک در این نشست با تقدیراز خد مات کمیته امداد ؛ برگزاری این جشنواره در شهرستان بستک را فرصتی برای نشان دادن توانمندی های امدادگران بستک عنوان کرد و بر همکاری وتعامل شورا و کمیته امداد در جهت هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره تاکید کرد.

شهردار بستک نیز در این نشست بر همکاری با کمیته امداد به مانند برگزاری جشن عاطفه ها و نیکوکاری تاکید و ازاختصاص محلی برای نصب بیلبوردهای تبلیغاتی جشنواره در سطح شهر بستک خبر داد.

جشنواره فرهنگی ورزشی کمیته امداد هشت سال است که به صورت استانی اجرا می شود و این اقدام توانسته در جهت ایجاد روحیه و تقویت حس همبستگی درکارکنان نقش موثری داشته باشد.