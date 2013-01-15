دستور معاون اول رئیس جمهور برای اجرای پروژه آزادراه بوشهر به شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود: یکی از مهمترین مصوبات دور دوم و سوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان بوشهر احداث آزادراه بوشهر - شیراز است.

فریدون حسنوند در ادامه این نامه آورده است: در اجرای قرارداد پروژه مذکور، علیرغم پیگیری‌های مکرر تاکنون عملیات اجرایی به تاخیر افتاده است. لذا خواهشمند است دستورات ویژه به منظور آغاز عملیات اجرایی با تعیین پیمانکار و تسریع در انجام مقدمات لازم به منظور اجرای پروژه و بهره‌برداری به‌موقع صادر کنید.

دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز در پاسخ به درخواست استاندار بوشهر، از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا نسبت به درخواست استاندار بوشهر اقدام کند.

آهن آلات و کالاهای معیوب فازهای پارس جنوبی در اختیار استانداری قرار گیرد

استاندار بوشهر همچنین در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواسته تا آهن‌آلات ‌و کالاهای مستعمل و معیوب موجود در فازهای پارس جنوبی برای فروش و هزینه کرد در راستای حل مشکلات استان در اختیار استانداری قرار گیرد.

فریدون حسنوند در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته است: همانگونه که مستحضر هستید استان بوشهر به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز میزبان بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ملی در این حوزه محسوب می‌شود و از طرفی با توجه به مراجعات مکرر و متعدد افراد به این استانداری به منظور کمک و مساعدت و حل برخی از مشکلات و معضلات استان بوشهر و عدم وجود اعتبار مناسب برای این موضوعات خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید آهن آلات و کالاهای مستعمل و معیوب که در فازهای مختلف و پروژه‌های پارس جنوبی بلااستفاده رها شده و فضای زیادی را اشغال کرده است، توسط وزیر نفت در اختیار استانداری قرار گیرد که با فروش آنها برخی از مشکلات مرتفع و در راستای رفع نیازهای استان هزینه شود.

دفتر رئیس جمهور نیز در پاسخ به این نامه دستور موافقت رئیس جمهور با این اقدام به وزیر نفت را صادر کرده است.

رئیس جمهور در پی‌نوشت این نامه خطاب به وزیر نفت نوشته است: جناب آقای قاسمی؛ موافقم، مساعدت و اعلام نتیجه کنید.