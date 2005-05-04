دستورات رييس جمهوري در كرج پيگيري نمي شود

معاون استاندار و فرماندار كرج به خبرنگار "مهر" در كرج گفت: ارتقاء سطح مديريت كرج بسياري از مسايل اين شهر را حل مي كند و در اين خصوص رييس جمهور دستور ويژه صادر كرده است، اما تا امروز شاهد حركت خاصي مبني بر اجراي دستور خاتمي نبوده ايم.





مهندس وجه الله خدمتگزار با گلايه از اجرا نشدن اين دستورات افزود: توانمندي هاي بالقوه شهرستان كرج قابل چشم پوشي نيستند، به عنوان نمونه در سال گذشته، شهرستان كرج از لحاظ تكريم ارباب رجوع رتبه اول استان را به دست آورد و در بخش ارتقاي سرانه فضاي سبز موفق به افزايش سرانه از چهار به 14 متر مربع شده است.





وي افزود: كرج همچنين اولين شهرستاني است كه به دليل قابليت و ظرفيت هاي موجود در آن داراي تالار بورس است كه اين تالار نيز از لحاظ كارگزيني رتبه دوم كشور و از لحاظ ارزش معاملات رتبه اول شهرستان ها را داراست.





خدمتگزار تصريح كرد: تنها جمعيت دانش آموزي اين شهرستان برابر جمعيت استان هاي ايلام و زنجان است و جمعيت كل اين شهرستان از 14 استان كشور بيشتر است؛ اما متأسفانه تنها چند اداره اين شهرستان، اداره كل و بقيه داراي اختيارات محدود و تابع تهران هستند.





فرماندار كرج ادامه داد: ارتقاء سطح مديريت در اين شهرستان مي تواند منجر به تحولي عظيم در روند پيشرفت كارها باشد و از سوي ديگر سرعت انجام امور رضايت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.





خدمتگزار اظهار اميدواري كرد هر چه سريع تر دستور ويژه رييس جمهور در مورد رسيدگي سريع به مشكلات كرج به اجرا در آيد.