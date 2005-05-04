حسن بنيانيان: حسرت ديدن تئاتر خوب در اين جشنواره بر دل ما ماند

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، رئيس حوزه هنري كه شب گذشته در مراسم اختتاميه دومين جشنواره سراسري تئاتر ماه سخنراني مي كرد ، ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد:هر جرياني كه دراين كشور دچار قالب شود ،به علت سرعت تحولات محكوم به فنا است. حال اين جريان چه علم باشد ،چه هنر و چه دين. وقتي در قالبهاي گذشته بمانيم به علت اين كه هنرمندان نمي دانم چگونه قالبها رابشكنند و از قالبهاي خود خارج شوند ، دچار تكرارمي شويم .اگر علم به جريانهاي ديني و هنري ما وارد نشود ،وضعيت همين خواهد بود .

وي تاكيد كرد در اين نظام تبليغ دين به حاشيه مي رود و افزود: تئاتر ايران با اين وضعيتي كه دارد پيش مي رود ديگر زنده شدني نيست.يك بخشي از يان مشكلات از ما مسوولان است، بخشي مربوط به دشمنان خارجي و آمريكا اما بخش زيادي هم به خود هنرمندان بر مي گرددكه در جلسات باهم تعارف دارند . بايد بدون تعارف باهم صحبت كنيم و يكديگر را نقد نماييم. من در مقام رئيس ، شما در مقام هنرمندان.

دكترحسن بنيانيان گفت: من در مقام يك رئيس فرهنگي بايد بگويم بدون توجه به سه ركن اساسي تئاتر در كشور ما زنده نمي شود، با سوت و دشت زدن و گل دادن نمي توانيم به تئاتر كمك كنيم بايد چارچوبها و ضوابط جامعه را رعايت نماييم تا تئاتر به حيات خود بتواند ادمه دهد. سه ركن اساسي تئاتر ، يكي پاسخگويي به نياز مخاطب است ، ديگري داشتن حامي مالي كه بخشي از آن شامل تئاتري مي شود كه مخاطب را مجبور مي كند تا منابع مالي خود را با خريد بليت يا سرمايه گذاري براي تئاتر صرف اين موضوع كند و سوم اجراي تئاتر براساس چارچوبها و ضوابط نظام وجامعه است.

رئيس حوزه هنري همچنين خاطر نشان كرد: هنر جامعه ما به دليل تزريق يارانه مشكل دارد. ما امروز يارانه را در بخش هنر صرف از بين بردن هنر كرده ايم.

وي در ادامه با اشاره به عدم رعايت موازين اسلامي در تئاتر و جشنواره تئاتر ماه متذكر شد: يكي از دلايل عدم رشد هنردر كشور ما اين است كه تصور بسياري از افراد از هنر اين است كه با حضور در هنر امكان فاسد شدن آن زياد است.

حسن بنيانيان افزود: با برداشتن سانسور مشكل تئاتر و هنر كشور ما حل نخواهد شد بلكه بايد آسيب شناسي كنيم ابتدا شما جوانان آسيب شناسي كنيد ابتدا هم عملكرد ما مسوولان را و بگويد اينها به ما پول و امكانات براي اجراي تئاتر نمي دهند اما بعد هم آثار خود را آسيب شناسي كنيد. شما يك تئاتري كه به درد مردم اين جامعه بخورد ،به روي صحنه ببريد سپس بگويد مسوولان به ما پول نمي دهند.



بنيانيان با بيان اين كه استراتژي مديريتي من كشف استعدادهاي شهر ستاني است ، تصريح كرد: از شما هنرمندان جوان شهر ستاني مي خواهم ابتدا روي معظلات جامعه خود انديشه كنيد سپس تئاترهاي را كه اجرا مي كنيد فقط براي خودتان و استادانتان تهيه نكنيد بلكه برويد سراغ مردم و ديگر ان كه از قالبهاي گذشته بيرون برويد.

بنيانبان در پايان سخنراني خود گفت: ابزاردشمنان ما جهت منحرف كردن جوانان كشورمان ماهواره و اينترنت است ، ما بايد با تغيير متدهايمان در هنر سعي كنيم با اجراي تئاتر در خور مسجد ومحله و فرهنگ كشور مان جوانان را از اتاقهاي خلوت خانه به همراه خانواده هايشان به فضاهاي بيرون بكشانيم و فرهنگ واقعي خود را احيا كنيم.

اجراي تئاتر حركت با موسيق فرم و اجرا بخشي از نمايش " چركنويس آقاي چخوف" ( يكي از نمايشهاي جشنواره ماه) وايراد بيانيه هيأت داوران توسط مسوول دبيرخانه اين جشنواره از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.

همچنين رشيد علي پور دبير دومين جشنواره تئاتر ماه به سخنراني پرداخت و طي سخنان خود خود ضمن اشاره به كاستي ها و نواقص جشنواره گفت: ماهمه تلاش كرديم تا با وجود نبود امكانات و سالن جشنواره را برگزار كنيم . اما آنچه مهم است صبرو بردباري گروهها ي شركت كنند ه بود اميدوارم اين گونه نشود كه از اين اختتاميه تا افتتاحيه جشنواره سال آينده ما ديگر اين گروهها را نبينيم.

وي همچنين از بازتاب اخبار واطلاعات دومين جشنواره تئاتر ماه در مطبوعات و رسانه ها انتقاد كرد و گفت: مطبوعات ما گاه به يك موضوع كوچك آن قدر بها مي دهند كه بزرگ مي شود اما به اين جشنواره كه ميزبان حداقل 30 گروه شهر ستاني بود چندان توجه اي نكردند.



در حاشيه

* پس از سخنراني رشيد علي پور و انتقاد وي از عملكرد مطبوعات، خبرنگاران حاضر نسبت به اين موضوع شاكي شدند، زيرا دومين جشنواره تئاتر ماه بر خلاف اولين جشنواره و ديگر جشنواره هاي هنري حوزه تنها جشنواره بود كه در بي خبري آغاز به كار كرد و حتي يك كنفرانس مطبوعاتي براي آن برگزار نشد و در طو ل ايام جشنواره از طرف ستاد خبري خود جشنواره هيچ خبري به مطبوعات ارسال نشد.

*مهندس بنيانيان در ابتداي سخنراني خود چند لطيفه تعريف كرد كه موجب خنده ميهمانان و تغيير فضاي كسالت آور مراسم شد.

* اجراي نمايش فرم حركت به دليل ضعف كيفي موجب نارضايتي تماشاگران شد، به طوري كه بنيانيان نيز طي سخنان خود به اجراي اين نمايش ضعيف انتقاد كرد.

* از اعضاي هيأت داوران جشنواره تنها دكتر فرشيد ابراهيميان در مراسم حضور داشت و بيانيه هيأت داوران خلاف رسم هميشگي توسط مسوول دبيرخانه دومين جشنواره تئاتر ماه قرائت شد نه نماينده هيأت داوران.

* استقبال از مراسم اختتاميه دومين جشنواره تئاتر ماه كم بود و جاي بسياري از هنرمندان تئاتر در اين مراسم خالي بود . به طوري كه بيش از نيمي از صندلي هاي تالار انديشه خالي بود.

* مراسم اختتاميه با 45 دقيقه تأخير آغاز شد و نمايش شبانان كه قرار يود در فضاي باز حوزه هنري اجرا شود و همزمان با اجراي آن ميهمانان به داخل سالن هدايت شوند ، به دليل نامشخصي اجرا نشد.









