به گزارش خبرنگار مهر، بدهی ودیعه مسکن و خوابگاه قبل از دریافت دفترچه برای دانشجویان روزانه باید به صورت نقدی پرداخت شود.

تسهیلات خوابگاهی (ویژه دانشجویان روزانه دولتی)

بر اساس ضوابط و دستورالعمل اجرایی صندوق رفاه، دانشجویانی می توانند از خوابگاه های دانشجویی استفاده کنند که از هیچگونه کمک موسسات دیگر و یا وام مسکن صندوق استفاده نکنند. انتخاب دانشجو و شرایط اسکان بر عهده معاونت دانشجویی دانشگاه است.

اسکان دانشجویان در خوابگاه به صورت پرداخت نقدی اجاره در ابتدای نیمسال تحصیلی به شرح ذیل است:

پرداخت نقدی ابتدای هر نیمسال تحصیلی: پس از ثبت کامل مشخصات اطلاعات متقاضیان خوابگاه در پرونده دانشجو، مبلغ اجاره بها توسط دانشجو به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و فیش آن به دانشگاه تسلیم شود.

دانشجویانی که در ابتدای نیمسال تحصیلی اقدام به پرداخت اجاره بهای خوابگاه کنند از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

بدهکار شدن ساکنین

فقط 10 درصد دانشجویان دارای شرایط خاص با تشخیص معاون دانشجویی دانشگاه که به هر دلیل نسبت به پرداخت نقدی اقدام نکنند، باید اطلاعات کامل آنان در لیست بدهکاران صندوق ثبت شود.

این دسته از ساکنین باید کل مبلغ اجاره بها را که در سیستم بدهکار شده اند به هنگام فارغ التحصیلی و قبل از دریافت دفترچه اقساط به صورت نقدی واریز کنند.

زمان اعلام انصراف دانشجو از خوابگاه حداکثر 10 روز پس از درخواست دریافت خوابگاه است و به درخواست تمام دانشجویانی که پس از این تاریخ اقدام کنند رسیدگی نمی شود و مبلغ اجاره بها عودت نمی شود.

دانشجویان موظفند پس از پایان هر سال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل خوابگاه محل سکونت خود را تخلیه کنند، در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت اجاره بهای خوابگاه در سنوات غیرمجاز به صورت یکجا خواهند بود.

اجاره بهای خوابگاه در سنوات غیرمجاز

هزینه اقامت اضافی در نیمسال نخست 100 درصد بیش از اجاره بهای عادی، در نیمسال دوم 150 درصد بیش از اجاره بهای عادی و در نیمسال سوم 200 درصد بیش از اجاره بهای اعلام شده است.

ردیف خوابگاهمجردی- سکونت مجاز روزانه ( نیمسال اول 135 روز) خوابگاهمجردی-سکونت مجاز روزانه (تابستان) خوابگاهمجردی-سکونت مجاز روزانه(نیمسال دوم 150 روز) 1 اتاق 1 و 2نفره اتاق 1 و2 نفره 129600 تومان اتاق 1 و 2 نفره نقدی(20%تخفیف)124416 تومان غیرنقدی155520 تومان - نقدی(20% تخفیف) 138240 تومان غیرنقدی172800تومان 2 اتاق 3 و 4نفره اتاق 3 و4 نفره 103680 تومان اتاق 3 و 4 نفره نقدی(20% تخفیف)99500 تومان غیرنقدی124416 تومان نقدی(20% تخفیف)110592 تومان غیرنقدی138240تومان 3 اتاق 5 و 6نفره اتاق 5 و6 نفره 90 هزارتومان اتاق 5 و 6 نفره نقدی(20%تخفیف)87هزارتومان غیرنقدی108800تومان نقدی(20%تخفیف) 96هزارتومان غیرنقدی 120هزارتومان 4 اتاق 7 و 8نفره اتاق 7 و8 نفره نقدی 77 هزارتومان اتاق 7 و 8نفره نقدی(20%تخفیف)74هزارتومان نقدی(20%تخفیف)82هزارتومان غیرنقدی 93هزارتومان غیرنقدی 103هزارتومان 5 اتاق 9 نفرهو بیشتر اتاق 9نفره و بیشتر نقدی64800 تومان اتاق 9 نفرهو بیشتر نقدی(20%تخفیف)62هزارتومان نقدی(20%تخفیف) 69هزارتومان غیرنقدی 77هزارتومان غیرنقدی86400تومان

خوابگاه متاهلی سکونت مجاز ( روزانه )