رئيس جمهور لبنان از مجلس خواست قانون جديد انتخابات را تصويب كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اميل لحود روزگذشته (سه شنبه) با ورود به بحث وجدالها مخالفان و موافقان برسرقانون انتخابات پارلماني، درنامه اي براي نبيه بري رئيس پارلمان خواستار برگزاري انتخابات پارلماني درموعد مقرر در سايه قانوني شد كه به بهترين شكل ممكن بيانگرعزم و اراده مردم لبنان است .

وي دراين نامه گفته است : اجراي قانون شماره 171 در تاريخ 6 ژانويه 2000 ميلادي موجب بروزبرخي اختلافات سياسي شديد ميان گروههاي مردمي مي شود.

رئيس جمهوري لبنان معتقد است : برگزاري انتخابات پارلماني در 29 مي براساس قانون انتخابات سال 2000 منجر به بي ثباتي سياسي دركشور وتبعيض ميان مناطقي مي شود كه قانون مذكور درتقسيمات انتخاباتي آن مساوي نيست .

لحود در پايان اين نامه تاكيد كرد: من از مجلس لبنان مي خواهم اين موضوع را الزاما مورد توجه قرار دهد تا جلوي خطر تحريك احساسات گرفته شود و انتخابات پارلماني و قانوني در سايه حاكميت قانوني كه بيانگر خواست و اراده مردم است برگزار شود .

با استفاده ازاختيارات قانوني كه به لحود داده شده است وي تلاش مي كند تا نبيه بري رئيس پارلمان را تحت فشار قراردهد تا قانون كنوني را بپذيرد.

به موجب اين قانون اگر پارلمان قانون جديد را تصويب كرد رئيس جمهور بايد روزپنجشنبه به دوراز ارزيابي ها فرمان دعوت هيات هاي منتخب را براساس قانون سال 2000 ميلادي امضا كند.

معارضان هم اكنون با قانون كنوني مخالف هستند. اين قانون تاكيد مي كند كه نبيه بري بايد از مجلس بخواهد تشكيل جلسه دهد و در مقابل آن نيز نامه ارسال شده رئيس جمهور به رئيس پارلمان قرائت شود.

بحث و كشمكش ميان موافقان و مخالفان در پارلمان لبنان درباره قانون برگزاري انتخابات پارلماني آينده از چند روز پيش شروع شد.



درحالي كه گروهي برلزوم برگزاري انتخابات بر اساس دايره شهرستان تاكيد مي كنند گروه ديگربا ناعادلانه خواندن آن خواستار برگزاري انتخابات بر اساس دايره استاني همراه با نسبيت هستند .