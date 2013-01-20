چرا معجزات پیامبران الهی متفاوت است

همان طور که در آیات و روایات آمده است چندین هزار پیامبر در مقاطع مختلف تاریخی در نقاط گوناگون زمین مبعوث شده‌اند که مهمترین نقش آنها هدایت بشر بوده است.

در میان آنان پیامبرانی بودند که از طرف خدای متعال کتاب‌هایی در دست بشر قرار دادند که این کتاب‌ها مثل (تورات و انجیل) به مرور زمان دستخوش تحریف‌های لفظی و معنوی قرار گرفت. به طوری که این کتب آسمانی به صورت مسخ شده در آمده است و اینکه چگونه این کتب مورد تحریف قرار گرفته ‌است نیاز به توضیحات دارد ولی مهمترین آن این است که این کتب مقدس قربانی امیالات نفسانی پیروان خود قرار گرفته است.

اما در ششمین سده بعد از میلاد مسیح در حالی که سراسر جهان پر شده بود از تیرگی‌های ظلم و جهل، خدای متعال آخرین و برترین پیامبر خود را در آن جامعه پرظلم و بیداد برانگیخت.

علت اینکه می‌گوییم خداوند برترین پیامبر خود را برانگیخت این است که پیامبر اسلام‌‌(ص) به وسیله علمای بنی‌اسرائیل و براساس پیشگویی‌ها و معرفی‌ پیامبران پیشین و آمدن اسم وی در کتب پیامبران پیشین حجت قانع کننده‌‌ای شد بر حقانیت ظهور او.

و از همه بالاتر همراه این پیامبر کتابی فرستاد که اگر تمام انس و جن جمع شوند نمی‌توانند مانند آن کتاب را بیاورند چرا که تمام علوم روزی که هنوز دانشمندان به آن نرسیده‌اند در این کتاب مقدس پنهان است.

پس جای هیچ شکی نیست که این کتاب شریف ادعای معجزه بودن خودش را دارد و آورنده این کتاب آن را به عنوان معجزه‌ای جاودانی برپیامبری خودش عرضه داشته است.

در اینجا سوالی مطرح می‌شود و اینکه همان طور که گفته شد کتب پیامبران پیشین مورد تحریف قرار گرفته است از کجا متوجه شدیم که قرآن مورد تحریف قرار نگرفته است؟

اگر بخواهیم دلایل عقلی و نقلی را باهم مطرح کنیم باید بگوییم که زیاد نشدن و کم نشدن چیزی از قرآن مهمترین این دلایل است در صورتی که در طول تاریخ کسی مثل آن را نیاورده است. چون توانایی آن را نداشته است. و خداوند در (سوره اسراء / 88) به صراحت اعلام کرده است که اگر می‌توانید حتی یک آیه از آن را بیاورید در صورتی که خداوند می‌دانست که کسی مانند آن را نمی‌تواند بیاورد.

و اینکه رسالت پیامبر جهانی است یا اینکه فقط مربوط به مردم عرب آن زمان بود باید گفت: جهانی بودن دین اسلام و عدم اختصاص آن به قوم یا منطقه خاصی، از ضروریات آیین الهی است و حتی کسانی که دین ندارند می‌دانند که دعوت اسلام، همگانی بوده و محدود به منطقه خاص نمی‌باشد.

در قرآن نیز آیات زیادی همه مردم را فرا می‌خواند مانند: یا ایها الناس، یا بنی‌آدم و این آیات نیز دلایل مهم برای اثبات جهانی بودن دین پیامبر اکرم‌(ص) است. جهات اعجاز قرآن بسیار زیاد است از جمله فصاحت و بلاغت، هماهنگی و عدم اختلاف، امی بودن آورنده آن و... .

اگر بخواهیم مجموع آن را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت افرادی که ادعا می‌کنند قرآن پیامبر شعر است و پیامبر شاعر، این گونه جواب می‌‌دهیم که زیبایی آهنگ جذاب و ملکوتی قرآن برای همگان بخصوص برای افرادی که به زبان عرب آشنا هستند قابل درک است و تشخیص معجزه بودن آن از کسانی ساخته است که مهارت و تخصص در فنون مختلف سخنوری داشته باشند ولی شعر او چکامه‌سرایان در آن زمان پی به فرق داشتن آیات خداوند با شعر بردند.

و آنچه بر شگفتی این کتاب می‌افزاید این است که این کتاب توسط فردی آورده شده است که در طول چهل سال هرگز قلمی به کاغذ نیاورده اگر به فرض اینکه گروهی از دانشمندان و متخصصان با همکاری یکدیگر چنین کتابی را تهیه کنند اما هرگز یک فرد درس نخوانده از عهده چنین کاری بر نخواهد آمد. پس ظهور چنین کتابی به دست پیامبر مبین جهت دیگری از اعجاز این کتاب است.

حکمت و عنایت الهی، اقتضا دارد که معجزه هر پیامبری متناسب با علم و هنر رایج در آن زمان باشد تا امتیاز و برتری اعجاز‌آمیز آن را بر آثار بشری به خوبی درک کنند چنانچه در اصول کافی / ج 1 امام هادی‌(ع) در پاسخ ابن سکیت که پرسید: چرا خدای متعال، معجزه حضرت موسی‌(ع) را ید بیضا و اژدها کردن عصا،‌ معجزه حضرت عیسی شفا دادن بیماران،... قرار داد ایشان فرمودند: هنر رایج در زمان حضرت محمد‌(ص) یا حضرت موسی‌(ع) شعر و سحر و جادو بود از این روی خدای متعال معجزه آن حضرت را شبیه کارهای آنان قرار داد تا عجز و ناتوانی خودشان را از آوردن مانند آن دریابند.