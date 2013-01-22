توکلی مامور تهیه طرح تامین کالاهای اساسی اقشار کم درآمد شد

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرحی 2 فوریتی درباره تامین معیشت و کالای اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است که بر اساس آن اگر بشود در این شرایط اقتصادی و با وجود تورم فعلی بتوانیم با پرداخت های کالایی به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه کمک کنیم.

وی تامین حداقل ها برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را هدف اصلی طرح یاد شده عنوان کرد و افزود: درباره این موضوع قرار شده دوستان کار کنند و پیشنهاد خود را بیاورند تا در کمیسیون جمع بندی نهایی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پیشتر طرحی از سوی تعدادی از دوستان از جمله آقای مصری به کمیسیون آمد و در کمیته اقتصادی درباره آن صحبت شد و مورد پذیرش قرار نگرفت. لذا قرار است طرح جایگزین از سوی آقای توکلی به کمیسیون ارائه شود.

وی با بیان این که کمک های در نظر گرفته شده برای اقشار کم درآمد جامعه به صورت کارت الکترونیکی و سبد کالای خانوار به آن ها ارائه خواهد شد، ادامه داد: این کمک ها جدای از مبحث هدفمندی و یارانه نقدی و به صورت موازی به اقشار ضعیف جامعه ارائه می شود.

قادری درباره این که این موضوع در دستور کار دولت و یا کمیته مشترک مجلس و دولت قرار دارد یا خیر؟ گفت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم و بهتر است از دوستانی که در این جلسه حاضر بودند، بپرسید.

وی در عین حال یادآوری کرد که ممکن است این نگاه برای انجام کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به دلیل برخی مشکلات اقتصادی، در جاهای دیگر هم وجود داشته باشد. شاید مشکلات اقتصادی و تورم موجود که سختی های زیادی را به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه وارد می آورد، باعث شود در ارائه کمک های کالایی به این قشر تسریع شود.

به گزارش مهر، پیش از این اخباری مبنی بر انجام توصیه هایی به مجلس و دولت برای حل هرچه زودتر مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بویژه در آستانه سال جدید منتشر شده بود که بر اساس آن کمیته مشترک این 2 قوه تشکیل شده و جلسات خود را از چهارشنبه شب تاکنون ادامه داده است.

گفته می شود، این طرح برای 2 دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است و کمیته مشترک مجلس و دولت به دنبال تحقق آن هستند.