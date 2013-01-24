استقبال کارکنان شهرداری قزوین از مسابقات نغمه های آسمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: 600 نفر از کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه به همراه خانواده خود، در مسابقات "نغمه های آسمانی" که با موضوع قرآن، نماز و حجاب همزمان با میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت برگزار می شود شرکت کرده اند.

وزیری نژاد افزود: این مسابقات در بخش های مختلف برای تمامی رده های سنی خانواده کارکنان شهرداری قزوین برگزار می شود که در بخش مردان رشته های قرائت، ترتیل، حفظ، اذان و اقامه و در بخش بانوان و همسران تفسیر سوره نور، ترتیل، قرائت، حفظ و بهترین خاطره از اولین یادگیری قرآن برگزار می شود.

این مسئول فرهنگی تصریح کرد: مسابقات داستان نویسی قرآنی(دل نوشته های قرآنی) ویژه مقاطع ابتدایی و راهنمایی، رنگ آمیزی و تصویرگری برای مقطع پیش دبستانی و مسابقه کتابخوانی برای کلیه افراد خانواده برگزار می شود.

وزیری نژاد از برگزاری مسابقات ترتیل، قرائت، حفظ، اذان و اقامه آقایان و قرائت و حفظ بانوان را در 12 بهمن ماه اعلام کرد و گفت: سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای بانوحضرت زهرا(س) مکان برگزاری این بخش مسابقات از ساعت هشت تا10 صبح مخصوص آقایان و از ساعت 11 تا 13 برای بانوان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: با توجه به اینکه برگه های پاسخ نامه بخش های دیگر مسابقات پیش از این از طریق واحدهای امور اداری مناطق و سازمانهای مختلف شهرداری در اختیار کارمندان قرار گرفته بود، شرکت کنندگان باید برگه های مسابقه را تا 11 بهمن ماه به امور اداری واحد خود تحویل دهند.

وی یادآورشد: از بخش های رنگ آمیزی قرآنی و دل نوشته های قرآنی بیشترین استقبال صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: همزمان با دهه فجر و هفته کرامت با برگزاری مراسمی از نفرات برگزیده مسابقات "نغمه های قرآنی" که به همت معاونت فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی ورزشی تدارک دیده شده، با جوایز متفاوت و ارزنده تجلیل خواهد شد.

مسابقات قرآنی"نغمه ها آسمانی" از پنجم تا 12 بهمن ماه در سطح سازمان ها و معاونت های مختلف شهرداری قزوین برگزار می شود.