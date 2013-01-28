ایران در کنار مردم و گروههای فلسطینی جهت تحقق وحدت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه که به اردن سفر نموده است با سلیم الزعنون رئیس مجلس ملی فلسطین دیدار و در خصوص مسائل مورد اهتمام ایران و فلسطین گفتگو کرد.

در این دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص فلسطین برحمایت از مردم این کشور برای رسیدن به تمامی حقوق و بازگرداندن کلیه سرزمینهای اشغالی و بازگشت آوارگان تاکید کرد.

وی با اشاره به پیروزی مردم و گروههای مقاومت در غزه از وحدت گروههای فلسطینی استقبال و افزود: با وحدت گروههای فلسطینی امیدهای مردم فلسطین برای رسیدن به آرزوهایشان محقق گردیده و جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم و گروههای فلسطینی جهت تحقق این وحدت قرار دارد.

امیر عبدالهیان همچنین افزود، تجربه شش دهه گذشته ثابت کرد که موضوع حقوق مردم فلسطین جز از مسیر وحدت گروههای مختلف حاصل نمی شود.

سلیم الزعنون رئیس مجلس ملی فلسطین در این دیدار ضمن تمجید از برنامه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین گفت: اظهارات اخیر ابومازن در خصوص آمادگی ایشان برای سفر به تهران در واقع چالش با سیاست های کشورهایی است که مخالف گسترش رابطه فلسطین با جمهوری اسلامی ایران می باشند.

وی با تاکید بر انسجام مردم و گروههای فلسطینی از نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین و انسجام و وحدت گروههای فلسطینی تقدیر و تشکر نمود . وی همچنین گزارشی از برنامه فلسطینی ها برای انتخابات آینده در تمام سرزمینهای فلسطینی ارائه کرد.

سلیم الزعنون با اشاره به انتخابات اخیر در کیان صهیونیستی اظهار داشت در اسرائیل هیچ فرقی بین گروههای تندروی صهیونیستی و غیر آن در خصوص فلسطین و اشغالگری وجود ندارد.