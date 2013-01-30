تشدید پوپولیسم راست افراطی در اروپا در سایه بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا پوپولیسم راست در دوران بحران نیروی محرک جدید پیدا می کند؟

موسسه "هاینریش بول" آلمان روز گذشته به بحث در این باره پرداخت. "کاکی بالی" از کارشناسان یونانی در این نشست واقعه تکان دهنده ای از کشورش را روایت کرد و گفت: اخیرا یونانی ها یک جوان پاکستانی را به دلیل اینکه دوچرخه اش سد معبر کرده بود، به قتل رساندند و این در حالی است که محافل دولتی در یونان هیچ انگیزه نژادپرستانه را در چنین واقعه وحشتناکی، وارد ندانستند.

"دیک پلز" از دیگر کارشناسان حاضر در این نشست نیز اظهار داشت که پوپولیسم راستگرا این گونه خود را نشان می دهد که به دنبال آزادی و دموکراسی است، اما دیگر گروههای بیگانه را از این حقوق محروم دانسته و حق آنها نمی داند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است ، امروزه می توان گرایش راست پوپولیستی را در بسیاری از کشورهای اروپایی بررسی کرد، از جمله در حزب ملی انگلیس، حزب راستگرای نئو نازی (NPD) آلمان ، حزب راستگرای"آتاکا" در بلغارستان، حزب ملی اسلواکی، حزب راستگرای افراطی جوبیک در مجارستان.

"گرت ویلدرز" رهبر حزب افراط گرای آزادی در هلند از معروفترین نمونه های رواج پوپولیسم افراطی در اروپاست که دم از آزادی می زند اما مخالف مهاجران از کشورهای اسلامی بوده و این گونه استدلال می آورد که باید از ارزشهای آزادی هلند،مانند آزادی فردی،حقوق زنان و غیره در برابر اسلام دفاع شود.

به اعتقاد "پلز" ، بحران در اروپا موجب تغییر استراتژی پوپولیستها در اروپا شده ، به گونه ای که این مسئله را می توان در مبارزات انتخاباتی "ویلدرز" هلندی مشاهده کرد. وی در مبارزات انتخاباتی خود تصاویر دشمنان جدیدی را نشان داد به گونه ای که به ادعای وی نه تنها اسلام بلکه اتحادیه اروپا هم که پرداخت کنندگان مالیات در هلند را مورد بهره برداری قرار می دهد، دشمن است. در دوران بحران زمینه برای پوپولیسم راست افراطی دشمن با اروپا بسیار مساعدتر شده است.

"جان فیلیپ آلبرشت" از نمایندگان سبزها در پارلمان اروپا نیز به پوپولیسم فزاینده در این اتحادیه اشاره کرده و از این پدیده به نژادپرستی متعادل یاد کرد.

کارشناسان حاضر در موسسه هاینریش بول در پایان همه در این مسئله اتفاق نظر داشتند که در سال 2012 پوپولیسم راست افراطی در تمام اروپا و آلمان بسیار محفل پسندتر شده بود.