تشكيل انجمن مدني دانشجويان روزنامه نگار

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، اولين جلسه مجمع عمومي در محل دانشكده انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد و در اين جلسه اعضاي هيات مديره و بازرس اصلي و علي البدل انتخاب شدند.

اولين جلسه هيات مديره نيز سيزدهم ارديبهشت ماه برگزار شد و در اين جلسه رضا منتظريان به عنوان رييس، رضا پيكرنگار به عنوان نايب رييس، فلورا فيروزفر به عنوان دبير و ستاره شيرين بيان به عنوان خزانه دار، محسن احمدوند به عنوان بازرس اصلي و ابوذر رحيمي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

دعوت از كانديداهاي رياست جمهوري و حضور آنان در جمع دانشجويان روزنامه نگار به عنوان اولين برنامه اين انجمن مورد بررسي قرار گرفت.