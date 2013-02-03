به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح رضوانی یکشنبه با اعلام این خبر افزود: این پرواز از 15 بهمن ماه امسال از فرودگاه رشت آغاز و به مدت یکسال در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: پرواز هواپیمای کیش ایر به شماره 7436 ساعت 17 و 30 دقیقه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از کیش وارد فرودگاه رشت می شود و در ساعت 18 و 30 دقیقه با شماره پرواز 7437 رشت را به مقصد کیش ترک می کند.

مدیرکل فرودگاه گیلان با بیان اینکه فرودگاه رشت از ساعت شش و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه شب همه روزه عملیاتی است، یادآورشد: در حال حاضر پروازهای رشت به مقاصد تهران، شیراز، بندرعباس، اهواز، عسلویه، کیش و مدینه از سوی شرکت های هواپمایی جمهوری اسلامی ایران، آسمان، ایران ایرتور، سعودی ایرلاین و ایر پرواز از فرودگاه سردار جنگل برقرار است.