گروه موسیقی 7 چگونه به سریال "زمانه" پیوست

اسماعیل عفیفه تهیه‌کننده "زمانه" در گفتگو با خبرنگار مهر، مضمون این سریال را درباره پنهان کاری، دروغ و تبعات آن خواند و اظهار کرد: بخش اعظم داستان ما به همین موضوعات می‎پردازد. در واقع ارتباطی که بین دو کاراکتر اصلی در قسمت‌های اول شکل گرفت به تدریج در مسیری حرکت کرد که ما نتیجه آن مقدمه‌چینی‎ها را دیدیم. البته به دلیل شرایط خاص جامعه ما، اینطور مواقع زنها آسیب پذیرتر هستند و بیشتر لطمه می‌خورند.

وی درباره طرح مسایل مربوط به هنر موسیقی در سریال توضیح داد: چه بهتر که تلویزیون به این نتیجه برسد که به ذائقه جوان‌ها توجه کند. درباره سریال ما نیز از ابتدا که بحث گروه موسیقی در داستان مطرح شد، فتحی پیشنهاد داد از یک گروه واقعی استفاده کنیم تا کار طبیعی‌تر باشد. بنابراین ما از گروه 7 و آهنگ‌های آنها استفاده کردیم.

این تهیه کننده با سابقه درباره تأییدیه گرفتن از تلویزیون برای ورود به این فضا، تصریح کرد: ما از همان روزهای اول با مدیران شبکه گفتگو و اعلام کردیم بخشی از کار ما به بهانه حضور این گروه طبیعتا وارد فضای موسیقی می‌شود. آنها هم با این موضوع موافقت و از آن استقبال کردند.

عفیفه یادآور شد: با وجود محدودیت‌های تلویزیون خوشبختانه پرداختن به موسیقی مورد اقبال واقع شد و من فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند باعث شود از این به بعد مدیران محترم تلویزیون موسیقی و جایگاه آن در نظر مخاطبان به ویژه جوانان را مورد توجه قرار دهند و سریال‎ها از چنین مفاهیمی خالی نباشد.

وی درباره مشکلات پیرامون متن، گفت: یکی از نویسندگان گفتگونویس ما به علت بُعد فاصله از گروه جدا شد؛ چرا که برقراری ارتباط بین کارگردان و نویسنده‎ها را دشوار می‌کرد، از طرفی ما در حال تصویربرداری بودیم و نمی‎توانستیم کار را قطع کنیم.

تهیه‌کننده "زمانه" در پایان اشاره کرد: بنابراین صرفا یک جابجایی صورت گرفت تا امکان ایجاد ارتباط رودر رو و همه روزه وجود داشته باشد و وسواس حسن فتحی اعمال شود. فیلمنامه نیز بارها دچار بازنویسی و ساختار کار عوض شد و فرم روایی تغییر پیدا کرد.