ضرورت توجه به روش های بازاریابی نوین در صادرات محصولات غیرنفتی

محمدرضا عباسی استمال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه فرش آذربایجان همواره زبانزد عام و خاص بوده است ولی سالیان درازی است که در صادرات آن با مشکلاتی مواجه هستیم. این در صورتی است که اگر توزیع و انتقال کانال های محصول دارای برنامه منظمی باشند سهم ما در بازارهای رقابتی بیش از این می شود.

وی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی در چشم انداز نظام قطب بلدینگ کشور است، تصریح کرد: امروز ما باید در حوزه اقتصاد بین کشورهای همسایه نقش آفرینی کنیم. این امر زمانی محقق می شود که برنامه های تولید و تبلیغ با قائده و استراتژی اصولی تدوین شود تا صادرات فرش ما به جایگاه واقعی خود در دنیا برسد.

این استاد دانشگاه با اشاره به معضل عدم شناخت کافی از مصرف کنندگان و خواسته های آنها، افزود: عده ای که گردانندگان صنعت فرش هستند با روش های نوین آشنایی ندارند و در کنار این ها مسئولان نیز برنامه های جدید و متنوعی در این راستا تدوین نکرده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه تمام ما بر این باور هستیم که تنها از طریق صادرات نفتی می توان به پول هنگفتی رسید و کشور را اداره کرد در حالی که توانمندی کشور ما برای سایر کارهای تولیدی نیز بسیار بالاست.

عباسی عمده صادرات غیرنفتی استان را در صنعت فرش برشمرده و گفت: اگر صادرات این محصول بومی ادامه پیدا کند قطعا در افزایش درآمد ملی هم مثمرثمر خواهد بود.

وی افزود: باید در این راستا از تمام توانمندی های بومی استفاده بکنیم تا بتوانیم یک منبع اقتصادی قوی تر از نفت را برای کشور ایجاد کنیم و همچنین به فرمایشات رهبری برای تحقق کار و سرمایه ایرانی عمل کرده باشیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز همچنین با انتقاد از نهادینه نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی در جامعه گفت: متاسفانه برخی ها تنها شعار اقتصاد مقاومتی را سر می دهند و وقتی پای عمل به پیش می آید به این امر متعهد نیستند.

پیش از این مقاله "بررسی نقش بازاریابی در توسعه صادرات غیرنفتی" با مطالعه موردی بر روی صنعت فرش استان توسط این استاد دانشگاه در همایش "نقش سرمایه و کار ایرانی در تحقق اقتصاد مقاومتی" یکی از معدود مقالات برتر شناخته شده بود.