به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه سفر به پاکستان با خبرنگار اعزامی مهر گفتگویی انجام داد که در پی می آید:

آقای لاریجانی کشور به سمت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال حرکت است و در این راستا نگرانی هایی از بروز بداخلاقی در کشور و آلوده شدن فضای سیاسی کشور وجود دارد تحلیل شما برای حفظ فضای اخلاقی کشور چیست؟

اصل موضوع که حدس هایی زده میشود را رد نمی کنم اما مهم این است چگونه می شود فضای انتخابات را فضای در خور شان نظام جمهوری اسلامی باشد.

مقدار زیادی کار رسانه ای نیاز دارد هم مسئولان باید رفتارشان اخلاقی باشد هم کاندیدا ها باید شئوناتی را رعایت کنند و هم رسانه ها باید این نوع رفتارها را تقبیح کنند.

توجه داشته باشید یک سخنی امام حسین(ع) دارد که اگر کسی این 5مسئله را رعایت کند سعادتمند است. اول عقل؛ یعنی در امورات با تدبیر عمل کند، دوم دین چون دین مکمل عقل است، سوم ادب که اگر در یک خانواده ادب وجود نداشته باشد این خانواده از هم می پاشد، چهارم حیا و شرم که اگر در یک خانواده حیا نباشد پرده دری باشد استقرار نخواهد داشت و پنجم خوش خلقی ؛ این کلید سعادت از زبان امام حسین است .



باید رفتار خود را بسنجیم اگر پرده دری و اتهام زنی شود جامعه استقرار خواهد داشت؟! یا جامعه شقه شقه می شود؟!

ممکن است تصور شود مردم علاقه مند به آنچه افشاگری در انتخابات تلقی می شود هستند؟

من بعید میدانم اینگونه باشد؛ مردم ما مسلمانند و شئونات و اخلاقیات را توجه دارند.

ما از هر وسیله ای نباید استفاده کنیم، این هدف ماکیاولیستی است که از هر وسیله برای هدف استفاده کنیم.

فریبکاری درست نیست انسان باید نزد خدا حجت داشته باشد که ایا این کار که انجام می دهد صحیح است یا خیر؟!

در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به نظر شما این طرح تا چه اندازه ممکن است انتخاباتی باشد؟!

ممکن است در افکار سیاسی برداشت های مختلفی شود.من از منظر مصلحت عمومی حرف می زنم آنچه مجلس برای سال 91 تصویب کرده که فاز دوم اجرا نشود از باب این بود که شرایط اقتصادی ما تغییر کرده در این شرایط که مردم با مشکلات معیشتی سنگین مواجه هستند اینکه قیمت آب برق و گاز، بنزین و گازوئیل یک مرتبه چند برابر شود به مصلحت کشور نیست.

مجلس نظرش این است این نوع طرح ها باید در یک شرایط ثابت تر و با مطالعه دقیق انجام شود، این چیزی نیست دم انتخابات به سرعت انجام داد باید شرایط سنجیده شود.



رهبر معظم انقلاب در خصوص رابطه با امریکا مختصات را ارائه کردند اما در کشور برخی نواها پیرامون این بحث شنیده می شود و هر از گاهی موضوع رابطه مطرح می شود تحلیل شما چیست؟

فکر می کنم آنچه رهبری فرمودند سخن کارشناسی است. چطور شده امریکایی ها در شرایط فعلی همه شان بحث مذاکره را مطرح می کنند؟! کسانی که دنبال مذاکره بودند تا این اندازه درباره‌اش حرف نمی زدند این معلوم است یک هدف تبلیغاتی را دنبال می کنند. لذا کسانی که در این دام بی افتند فرصت برای حریف ایجاد می کنند. آنها به دنبال این هستند از این طریق روی اراده مردم تاثیر بگذارند قصدشان مذاکره ای که حق مردم ایران را بدهند نیست در این شرایط به اعتقاد من سخن رهبری کاملا کارشناسی و دقیق است.

به عنوان آخرین سئوال در آستانه دور دیگری از مذاکرات ایران و 1+5 هستیم به نظر شما شرایط به ثمر رسیدن گفتگو ها چیست؟



5+1 با موتوری که از قبل داشت حرکت می کرد از نظر حل مسئله خیلی بی بضاعت است تا جایی که من اطلاع دارم بیشترین سنگ اندازی در مذاکرات را امریکایی ها داشته اند وگرنه می توانستند در مذاکرات جلو بروند چون ایران پیشنهاداتی ارائه داده بود و آن ها می توانستند نظرشان را درباره پیشنهادات بدهند.

هر از گاهی مذاکره را متوقف می کنند و بعد هم شعار می دهند به میز مذاکره برگردید این روش درست نیست.

اگر یک تغییری در رفتارشان به وجود نیاید معلوم نیست از مذاکره 1+5 یک معجزه ای صادر شود لذا به نظر من ایران نگاه منطقی به مذاکرات داشته است.

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گفتگو: اسماعیل سلطنت پور

