تولید کلزای ژنتیکی براي رفع نياز از روغن وارداتي/ شناسنامه دار کردن ارقام زیتون کشور

دکتر امیر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر کشور برخی از محصولات مورد نیاز خود از جمله روغن را از خارج وارد میکند به گونهای که بیش از 90 درصد از روغنهای خوراکی وارداتی است از این رو درصدد هستیم تا از طریق روشهای زیستی و بیوتکنولوژی این نیاز را در داخل کشور برطرف كنيم.
رئیس بخش بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، اظهار داشت: در این راستا با استفاده از روش دست ورزی ژنتیکی 2 رقم کلزا به عنوان یکی از گیاهان دانههای روغنی مهم تولید کردیم که دارای صفت مقاوم به علف کش، مقاوم در برابر عوامل بیماریزا و تنشهای محیطی هستند.
موسوی با اشاره به ویژگیهای کلزای تولید شده، یادآور شد: با زدن یک علف کش به مزارع علفهای هرز از بین میروند ولی گیاه اصلی در برابر این سموم سالم باقی میماند.
وی با تاکید بر اینکه این 2 رقم کلزا در مرحله ارزیابی و تجاری سازی است، ادامه داد: تا سال 2011 میلادی حدود 160 میلیون هکتار از این گیاهان کشت شده است که عمده این گیاهان با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی دارای صفت مقاوم به علف کش و آفات بودند و تصمیم ما نیز بر این است که محصولاتی که در دنیا کشت موفقیت آمیزی داشته است از جمله کلزای تراریخته را تولید و به بهره برداری برسانیم.
رئیس بخش بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، زیتون را از دیگر زمینههای تحقیقاتی این پژوهشگاه برای رفع نیازهای روغن خوراکی نام برد و اضافه کرد: کشور پتانسیل بالایی به لحاظ کشت زیتون دارد از این رو میتوانیم با گسترش و توسعه کشت آن نیازهای کشور را در زمینه تامین روغنهای خوراکی مرتفع کنیم.
موسوی با اشاره به مطالعات انجام شده بر روی این محصول زراعی، خاطرنشان کرد: در این راستا اقدام به شناسایی ارقام زیتون کشور از روشهای مولکولی و مبتنی بر DNA شد.
وی مطالعه بر روی کیفیت روغن زیتون را از دیگر زمینههای مطالعاتی محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک دانست و یادآور شد: در این مطالعات سعی شد تا عوامل موثر در کیفیت روغن زیتون شناسایی شود.
رئیس بخش بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پیدا کردن ژنهای مسئول ریشهزایی زیتون را از دستاوردهای محققان این مرکز ذکر کرد و ادامه داد: یکی از طرحهای بزرگ کشور افزایش سطح زیر کشت زیتون است از این رو شناسایی ارقام زیتون با استفاده از روشهای مولکولی و مبتنی بر DNA در کشور نقش مهمی در اجرای این طرح دارد.
موسوی با اشاره به اقدامات محققان این پژوهشگاه در شناسایی ارقام زیتون در کشور اظهار داشت: در حال حاضر نمیتوان به صورت قاطع اعلام کرد که چه تعداد رقم زیتون در کشور موجود است؛ چراکه تنوع زیتون در مقایسه با سایر گونهها در کشور بسیار زیاد است ضمن اينكه در کشور زیتونهایی به صورت واریتههای وحشی وجود دارد.
وی از شناسنامه دار کردن ارقام زیتون در کشور خبر داد و گفت: یکی از اهداف این طرح این است که مشخص شود چند رقم زیتون وحشی (خودرو) و اهلی در کشور وجود دارد و با شناسایی آنها اقدام به صدور شناسنامه برای آنها شناسنامه میشود.
موسوی با اشاره به مزایای شناسنامه دار کردن ارقام زیتون، خاطر نشان کرد: از این طریق محققان دنیا از هر کشوری با مراجعه با سایت پژوهشگاه و مشاهده شناسنامه زیتونهای ایران، به مشخصات آن دسترسی داشته باشند.
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