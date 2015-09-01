۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت شیوع مگس میوه زیتون/ آماده باش ۱۰۰ ایستگاه پیش آگاهی

معاون فنی سازمان حفط نباتات با بیان اینکه جمعیت مگس زیتون در۲منطقه از استان گیلان به حدی رسیده که باید با آن مبارزه شود،گفت:درصورت عدم مقابله به موقع،این آفت می‌تواندخسارت اقتصادی چشمگیری رابوجودآورد.

یحیی ابطالی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری سومین نشست ستاد مبارزه با مگس میوه خوار زیتون در شهرستان رشت، اظهارداشت: بررسی آمارها در این نشست نشان داد که جمعیت مگس در ۲ منطقه از استان گیلان به حدی رسیده است که باید با آن مبارزه شود.

وی با بیان اینکه در این مناطق، برنامه ریزی‌های لازم برای توزیع عوامل کنترلی، فرمون‌ها، تله‌ها و کارت زرد صورت گرفته است، افزود: تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از یارانه ۷۰ درصدی، انواع تله‌ها، فرمون و کارت زرد را از مراکز خدمات کشاورزی تهیه و با توصیه کارشناسان، این جلب‌کننده‌های مگس زیتون را در باغات خود، مورد استفاده قرار دهند.

معاون فنی سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: موضوع مهم این است که در حال حاضر میوه زیتون شرایط مناسبی را برای پذیرش آفت مگس میوه دارد و اگر باغداران با استفاده از ابزار و وسایلی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به موقع با آن مقابله نکنند، این آفت می‌تواند خسارت اقتصادی چشمگیری را به باغات وارد کند.

ابطالی با بیان اینکه توصیه و تاکید ما این است که باغداران هرچه سریع‌تر با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی و  کارشناسان شبکه پیش آگاهی و مراقبت، برای مقابله با این آفت برنامه ریزی کنند، گفت: تولیدکنندگان باید در مناطقی که جمعیت مگس به  آستانه مبارزه رسیده با نصب کارت زرد، تله های چسبنده، فرمون‌ها و هورمون‌های مربوطه شرایط را برای شکار و کاهش جمعیت آن فراهم نمایند.

این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات کشور درباره شیوع آفت مگس میوه زیتون در باغات دو استان زنجان و قزوین اظهارداشت: خوشبختانه در این دو استان جمعیت آفت به آستانه خسارت نرسیده و جای نگرانی نیست اما پایش و ردیابی ادامه دارد، ضمن اینکه در مجموع حدود ۱۰۰ ایستگاه پیش آگاهی و پایش وجود دارد که این اقدامات را انجام می‌دهند.

ابطالی با بیان اینکه شرایط آماده باش در دو استان قزوین و زنجان برقرار است، افزود: کشاورزانی که جمعیت مگس در باغات آنان به حد مبارزه رسید، می‌توانند‌ با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی شان ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با این آفت را دریافت کنند، ضمن اینکه باغداران زنجان و قزوین می‌توانند از یارانه ۷۰ درصدی برای این کار استفاده کنند.

کد مطلب 2901024

