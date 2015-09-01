آخرین وضعیت شیوع مگس میوه زیتون/ آماده باش ۱۰۰ ایستگاه پیش آگاهی

یحیی ابطالی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری سومین نشست ستاد مبارزه با مگس میوه خوار زیتون در شهرستان رشت، اظهارداشت: بررسی آمارها در این نشست نشان داد که جمعیت مگس در ۲ منطقه از استان گیلان به حدی رسیده است که باید با آن مبارزه شود.
وی با بیان اینکه در این مناطق، برنامه ریزیهای لازم برای توزیع عوامل کنترلی، فرمونها، تلهها و کارت زرد صورت گرفته است، افزود: تولیدکنندگان میتوانند با استفاده از یارانه ۷۰ درصدی، انواع تلهها، فرمون و کارت زرد را از مراکز خدمات کشاورزی تهیه و با توصیه کارشناسان، این جلبکنندههای مگس زیتون را در باغات خود، مورد استفاده قرار دهند.
معاون فنی سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: موضوع مهم این است که در حال حاضر میوه زیتون شرایط مناسبی را برای پذیرش آفت مگس میوه دارد و اگر باغداران با استفاده از ابزار و وسایلی که در اختیارشان قرار میگیرد به موقع با آن مقابله نکنند، این آفت میتواند خسارت اقتصادی چشمگیری را به باغات وارد کند.
ابطالی با بیان اینکه توصیه و تاکید ما این است که باغداران هرچه سریعتر با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان شبکه پیش آگاهی و مراقبت، برای مقابله با این آفت برنامه ریزی کنند، گفت: تولیدکنندگان باید در مناطقی که جمعیت مگس به آستانه مبارزه رسیده با نصب کارت زرد، تله های چسبنده، فرمونها و هورمونهای مربوطه شرایط را برای شکار و کاهش جمعیت آن فراهم نمایند.
این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات کشور درباره شیوع آفت مگس میوه زیتون در باغات دو استان زنجان و قزوین اظهارداشت: خوشبختانه در این دو استان جمعیت آفت به آستانه خسارت نرسیده و جای نگرانی نیست اما پایش و ردیابی ادامه دارد، ضمن اینکه در مجموع حدود ۱۰۰ ایستگاه پیش آگاهی و پایش وجود دارد که این اقدامات را انجام میدهند.
ابطالی با بیان اینکه شرایط آماده باش در دو استان قزوین و زنجان برقرار است، افزود: کشاورزانی که جمعیت مگس در باغات آنان به حد مبارزه رسید، میتوانند با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی شان ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با این آفت را دریافت کنند، ضمن اینکه باغداران زنجان و قزوین میتوانند از یارانه ۷۰ درصدی برای این کار استفاده کنند.
