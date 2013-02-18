به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان موقعیت شاخص های اقتصادی ایران و جهان و رشد اقتصادی، مطرح کرد: رشد اقتصادی فرایندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایشم ی یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

توسعه اقتصادی را می توان فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی عموم مردم در 3 محور کلیدی دانست. ارتقای سطح زندگی مردم از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب عزت نفس مردم شود (از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که مشوق شان و احترام انسان باشد).

افزایش آزادی های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها (به عنوان مثال افزایش در تنوع کالاها و خدمات). به این ترتیب هرچند تغییرات و دگرگونی های ساختاری در اقتصاد کشور (در چارچوب نظام ارزش های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه) توسعه اقتصادی تلقی می شود.

بر اساس مشاهدات جدول پیش بینی می شود کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال 2012 تجربه نمایند. با این حال بر اساس پیش بینی ها، ایران در سال 2012 از لحاظ رشد اقتصادی رتبه 23 کشورهای منطقه و 164 جهان را خواهد داشت.

جدول رشد اقتصادی، رتبه منطقه ای و رتبه جهانی کشورهای منطقه در 2012

کشور رشد اقتصادی رتبه اقتصادی رتبه جهانی عراق 11.14 1 5 افغانستان 7.17 2 20 ازبکستان 7 3 23 ترکمنستان 6.97 4 24 کویت 6.55 5 28 عربستان سعودی 6.02 6 33 قطر 6.01 7 34 گرجستان 6 8 36 تاجیکستان 6 9 37 قزاقستان 5.86 10 40 عمان 5.01 11 51 قرقیزستان 4.9 12 54 ارمنستان 3.8 13 84 پاکستان 3.4 14 96 آذربایجان 3.1 15 99 لبنان 3 16 106 اردن 2.75 17 110 رژیم اشغالگر قدس 2.66 18 113 ترکیه 2.29 19 123 امارات 2.28 20 124 بحرین 1.99 21 135 مصر 1.54 22 140 جمهوری اسلامی ایران 0.36 23 164 یمن 0.86- 24 173 میانگین منطقه 4.37 ----- ----

بر اساس جدول زیر کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نقطه نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نقطه نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله 2 سال 2010 تا 2012 تجربه کردند.

رتبه ایران از 18 در 2010 به 23 در سال 2012 رسیده است و دارای 5 رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 2012 چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد.

جدول مقایسه رتبه رشد اقتصادی کشورهای منطقه در 2010 و 2012