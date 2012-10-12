رشد اقتصادی هشت درصدی کشور در سالهای برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش استانی نظام پیشنهادات در سالن همایش باشگاه برق ساری اظهار داشت: یک سوم این رشد باید از طریق بهره وری در ادارات و سازمانها انجام شود.



وی افزود: یکی از بهترین شیوه های تحقق نظام بهروری در دستگاهها و ادارات روش نظام پیشنهادات بوده که بخش عمده ای از بهره وری را در دستگاه ارتقا می بخشد.



معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه مشکلاتی در بخش بهره وری در نظام اداری داریم گفت: ما امروز نمی دانیم بهره وری منابع انسانی و مکانی و زمانی سیستم های اداری کجا قرار دارد.



بزرگیان، خواستار تشکیل کارگاه تخصصی بهره وری با استفاده از کارشناسان خبره در این بخش در ادارات استانها شد.



مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران گفت: ما در بهره وری از همه ظرفیتها و دستگاههای موجود استان در این بخش استفاده نمی کنیم.



صفایی افزود: سیستم های اداری استان باید از طریق تدوین یک برنامه مدرن به سیستم بهره وری دست پیدا کنند.

وی افزود: در برنامه توسعه سوم 150 فرآیند داشتیم که 102 فرآیند اصلاح شده است.



صفایی، خواستار ایجاد بستر مناسب برای ایجاد مشارکت و ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی استان شد.