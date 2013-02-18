به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات جام حذفی تنیس باشگاههای کشور امروز دوشنبه در کیش برگزار شد و در نهایت تیم پرسپولیس تهران موفق شد با غلبه بر حریف خود جام قهرمانی را بالای سر ببرد. دیدار نهایی چهارمین دوره رقابت های تنیس جام حذفی باشگاههای ایران، امروز بین تیم های پرسپولیس تهران و منطقه آزاد قشم برگزار شد و در نهایت تیم پرسپولیس با ترکیب اشکان شکوفی و حکیم خان از کشور پاکستان با هدایت سعید احمدوند که به تازگی سرمربی تیم ملی تنیس هم شده به جام قهرمانی دست یافت.

در این دیدار تنیسورهای تیم پرسپولیس تهران توانستند با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست دهند و چهارمن دوره مسابقات جام حذفی آقایان را فتح کنند. چهارمین دوره این مسابقات از ۲۵ تا ۳۰بهمن ماه با حضور تنیسور هایی از ۲۴ تیم به میزبانی زمین‌های تنیس المپیک کیش برگزار شد.