مسبب بسیاری از گرانی ها مردمند/ مردم خود ناظر بازار باشند

سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم ایران اعتقادات خاصی در خصوص نوروز دارند، لذا هر ساله برای حفظ این اعتقادات و نو شدن طبیعت آن را جشن می گیرند.

وی افزود: نو کردن لباس، لوازم منزل و خرید کالاهای جدید برای سال نو روالی است که در هر نوروز ایرانیان به آن می پردازند و منحصر به قشر خاصی نیست.

حیدری طیب ادامه داد: با توجه به موارد ذکر شده وظیفه مسئولان برای تامین و نظارت بر بازار عید باید چندین برابر دیگر ایام سال شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی گفت: دولت به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین و نظارت بر کالای شب عید مردم باید به نحو احسن این کار را انجام داده و این وظیفه در قوه مجریه بر عهده دستگاه هایی چون سازمان صنعت، معدن، تجارت و تعزیرات حکومتی است که با نظارت کامل و اساسی مانع سواستفاده دلالان و مفسدان بازار شوند.

وی افزود: دولت باید کالاهای اساسی چون مواد غذایی اعم از (برنج، گوشت و...) را تامین و در اختیار مردم قرار دهد.

حیدری طیب در خصوص گرانی برخی کالاها و نایاب شدن آن، چون برنج گفت: تا جایی که بنده مطلعم برنج و دیگر کالاهای اساسی هم اکنون به صورت وفور در کشور تامین شده و اگر هم اکنون مشکلی به خصوص در مورد برنج وجود دارد بخش اعظم آن مربوط به خود مردم است و مردم خود مسبب بسیاری از گرانی و نایاب شدن کالاها هستند.

وی افزود: متاسفانه به محض اینکه کالایی در بازار درصدی گران شده و یا مقداری کاهش یابد مردم اقدام به ذخیره انبوه آن می کنند، تا حدی که در صف های طویل برای خرید آن از صبح تا شب می ایستند.

حیدری طیب ادامه داد: به نظر بنده مردم خود درکنار دستگاه های نظارتی همکاری کرده و با برخورد مناسب مانع از سواستفاده سودجویان و محتکران شوند.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان از همه دستگاه های مرتبط و دست اندرکار خواست تا با نظارت و همکاری لازم عید باستانی نوروز 92 را برای مردم خاطره انگیز و به دور از هر دغدغه کنند.