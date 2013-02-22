  1. حوزه و دانشگاه
۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

مهلت ارائه درخواست وام پردیس البرز دانشگاه تهران/ نحوه پرداخت اقساط

مهلت ارائه درخواست وام پردیس البرز دانشگاه تهران/ نحوه پرداخت اقساط

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران تا 14 اسفندماه مهلت دارند درخواست خود را برای دریافت وام ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مبلغ وام بر حسب مقررات و میزان مشخص شده برای دوره کارشناسی ارشد حداکثر 10.000.000 ریال و برای مقطع دکتری 25.000.000 ریال اعلام شده است.

آن دسته از دانشجویانی که مایل به استفاده از این تسهیلات هستند، پس از ثبت نام آموزشی، واریز کامل شهریه تحصیلی در آغاز هر نیم سال تحصیلی پس از اعلام امور دانشجویی باید فرمهای لازم را به امور دانشجویی تحویل دهند.

وام شهریه با 4 درصد کارمزد است که توسط سیستم صندوق رفاه با اصل بدهی جمع و محاسبه می شود.

این وام بابت هزینه شهریه دانشجو است و صرفاً به حساب دانشگاه واریز می شود و بازپراخت آن پس از دانش آموختگی خواهد بود.

دانشجویانی که مایل باشند بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند باید 9 ماه بعد از فراغت از تحصیل در اقساط 60 ماهه وام را بپردازند و تا تسویه حساب کامل، اصل مدرک تحصیلی خود را نمی توانند دریافت کنند.

دانشجویانی که بیش از 9 ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان گذشته باشد، طبق مقررات صندوق رفاه باید کل بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند.

مهلت ارائه درخواست برای دریافت وام 14 اسفندماه اعلام شده است.

کد مطلب 2003329

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