یک نفر باید حرف آخر را بزند/ اطاعت از ولایت تکلیف سیاسی و شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع مردم تبریز ، گفت: امیدواریم خداوند متعال سایه ولایت را همواره بر نظام جمهوری اسلامی مستدام بدارد.

وی افزود: صحبت های ایشان نشان می دهد ولایت چقدر اهمیت دارد. البته در همه دنیا چنین است که یک نفر باید باشد تا حرف آخر را بگوید. ولیکن در نظام اسلامی این موضوع تنها از بعد سیاست حکومت نیست بلکه اطاعت کردن از ولایت یک تکلیف شرعی هم هست و الحمدالله ملت ایران همیشه مطیع ایشان هستند.

وی همچنین با تشکر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشت: مردم ایران که به فرموده رهبر عزیز که هر چقدر هم از آنان تشکر شود باز هم کم است، بعد از 33 سال آن هم با تمام گرفتاری ها، کشتارها، فشارها و تحریم ها این طور در صحنه حاضر هستند و این لطف خداوند و نشانه ای از بصیرت و رشد ملت ایران است.

خطیب جمعه تهران خاطر نشان کرد: مردمی که برای اسلام و اتامه باطل اینطور فداکاری کنند مطمئن باشند که شامل لطف خدا و فضل و رحمتش قرار خواهند گرفت و این حضور می تواند دشمن را مایوس کند.

امامی کاشانی همچنین با اشاره به سومین سالگرد قیام مردم بحرین، گفت: مردم بحرین نیز انشاءالله به زودی شامل همان لطف و رحمت خدای متعال خواهند شد.

وی با بیان اینکه ملت ها هیچ گاه نمی توانند جنایت ها را تحمل کنند، گفت: نه تنها امت اسلام بلکه تمام ملت های روی زمین از این جنایات ناراحت هستند و از آن دفاع نمی کنند اما اسلحه و پول دست حاکمان است. آن هم حاکمانی که عمال بیگانه، نوکران و حامیان اسرائیل هستند. ولی به فضل خدا این پول ها زورها و تزویرهای دروغین رو به غروب است و امید است که این حرکت های مردمی به نتیجه برسد.

خطیب جمعه تهران ضمن انتقاد از سازمان های بین المللی و عدم کارآیی آنان برای احقاق حقوق ملت ها، تصریح کرد: امروز هیچ فریادرسی نیست و محافل عمومی و بین المللی دروغ می گویند و اینطور نیست که بگوییم شورای امنیت و سازمان ملل مرده اند. کاش مرگ بود چرا که مرگ ضرر و نفعی ندارد اما وجود اینان ضرر دارد.

وی در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اختلاف شیعه و سنی در پاکستان، گفت: این همه خون ریختن در عراق، سوریه، پاکستان و نقاط مختلف جهان و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی از نقشه های دشمنان اسلام است که این جنایت ها را انجام می دهند اما حالا همان وقتی است که باید بگوییم ای مهدی آخر الزمان، ای حجت خدا ظهور کن.

وی افزود: امام صادق (ع) فرمودند: وقتی ملت ها روی زمین مایوس شوند و ناله ها بلند شود حضرت مهدی (عج) ظهور خواهند کرد. پس بنابراین باید بگوییم مهدی بیا، مهدی بیا، فریادها بلند است و اشک ها جاری.

امامی کاشانی همچنین در پایان خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به درگذشت آیت الله خوشوقت، گفت: آیت الله خوشوقت از طلاب پاکیزه ای بودند که بسیار به بحث اخلاق توجه می کردند و از زمانی که ایشان یک طلبه بودند روش و سلوکش همیشه یک سرمشق و الگویی برای دیگر طلبه ها بود و امیدواریم رحمت و رضوان خداوند شامل ایشان و همه درگذشتگان و شهدا شود.

امامی کاشانی در خطبه اول انسجام و وحدت جامعه را یک ضرورت مهم دانست و تاکید کرد: وقتی ما نماز را به جماعت می‌‌خوانیم هدف اصلی، انسجام و وحدت اسلامی است و باید بر روی وحدت تکیه کرد.

امام جمعه موقت تهران در پایان به فرایض نماز جمعه اشاره و تصریح کرد: در نماز جمعه دعا مستجاب می‌شود، چه دعا به خود نماز باشد چه دعا در بین دو خطبه؛ این دعا ارزش دارد و مستحب است.