سخنان رهبری اتمام حجت با مسئولان بود/ ایران مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری در هفته گذشته در رابطه با مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار داشت: این سخنان بسیار مهم دو نکته بسیار اساسی و کلیدی داشت.

وی با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد، عنوان کرد: رهبر فرزانه انقلاب در این سخنان به نقشه ها و اهداف آمریکا در زمینه پیشنهاد مذاکره با ایران پرداخت.

ملت ایران مذاکره تحت فشار را نمی پذیرند

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری بیان داشت: سیاست کلی آمریکا از تحریم شدید ملت ایران و در کنار آن طرح موضوع مذاکره دلسردی و فریب مردم است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ملت ایران مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد تصریح کرد: دولتمردان آمریکا غیر منطقی هستند و رفتار متناقضی دارند.

وی با بیان اینکه آمریکا از یک سو تحریم ها علیه ایران شدت می بخشد و از طرف دیگر از مذاکره حرف می زند عنوان کرد: آمریکا علیه ایران تبلیغات دروغین دارد و رسانه ملی ایران را تحریم کرده و نمی گذارد حرف ملت ایران به گوش دنیا برسد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مذاکره با این ویژگی ها و خصوصیات معنا ندارد بیان داشت: مردم ایران زیربار مذاکره ذلت آور و ننگ آور نمی روند.

حجت الاسلام میرعمادی اهداف آمریکا از سیاست تحریم و مذاکره با ایران را عقب نشینی ملت ایران از آرمانهای امام و انقلاب دانست.

سخنان مقام معظم رهبری اتمام حجت با مسئولان بود

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با ضرروت وحدت و تعامل میان مسئولان کشور بیان داشت: مسئولان باید به فکر مردم بوده و این "بگو مگو"ها را کنار گذاشته و همت خود را برای حل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی مردم به کار گیرید.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر تلاش مسئولان در رابطه با جهاد اقتصادی، تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تصریح کرد: مسئولان باید تمام تلاش خود را در مبارزه با فساد اقتصادی در کشور قرار دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه سخنان مقام معظم رهبری اتمام حجت بر مسئولان بود گفت: رهبری حجت را بر مسئولان تمام کردند و گفتند که بگذارید کشور تا برگزاری انتخابات آرامش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید تنشهای سیاسی را کنار بگذارند و مواظب باشند که برای دشمن خوراک تهیه نکنند افزود: مسئولان باید نصیحتهای حکیمانه مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اختلافات و تفرقه افکنی ها را ریشه در هوای نفسانی دانست و افزود: ریشه این اختلافات و خطاها غفلت از خدا است.

لازمه پرورش نسل معنوی همکاری اولیا و مربیان با یکدیگر است

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به هشتم اسفندماه و روز امور تربیتی و تربیت اسلامی اشاره کرد و گفت: در سال 59 به همت شهیدان رجایی و باهنر مسئله امور تربیتی در نظام آموزش و پروش شکل گرفت و هدف از تاسیس این نهاد نیز گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در نظام آموزش و پرورش بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشها در این زمینه برای این است که نسل صالح و معنوی در کشور تربیت شود بیان داشت: لازمه پرورش نسل معنوی همکاری اولیا و مربیان با یکدیگر است.

ابراز تاسف از عدم موضع گیری برخی کشورهای مسلمان در مقابل کشتار شیعیان

خطیب جمعه خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شیعه کشی در پاکستان و عراق اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی هفته گذشته ما شاهد کشتار شیعیان این دو کشور توسط تروریستها بودیم.

حجت الاسلام میرعمادی هدف از این کشتار را ایجاد تفرقه، اختلاف و درگیری میان مسلمانان دانست و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی می دانند که اتحاد جهان اسلام در تعیین مناسبات بین المللی نقش اساسی دارد و اگر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند تمام مسائل بین المللی تحت شعاع اسلام قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره تلاش می کنند که میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند افزود: در این راستا مسلمانان باید هوشیار باشند و همچنین جهان اسلام نیز باید این حرکت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با ابراز تاسف از عدم موضع گیری برخی کشورهای مسلمان در این رابطه گفت: جای تاسف دارد که برخی کشورهای اسلامی این اقدامات تروریستی را محکوم نکردند.