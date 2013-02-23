خواجه نصرالدین طوسی، الگوی شایسته مهندس ایرانی/ مهندسان بازوی توانمند توسعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، خواجه نصيرالدين محمد بن حسن جهرودي طوسي، مشهور به خواجه نصيرالدين طوسي در يازدهم جمادي الاول سال 597 قمری به دنیا آمد ، او به تحصیل دانش، علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی، نجوم و حکمت سرآمد و از دانشمندان معروف زمان خود بود که همچون ستاره درخشانی در افق تاریک مغول درخشید و در هر شهری پا گذارد آنجا را به نور حکمت، دانش و اخلاق روشن کرد.



خواجه نصرالدین طوسی از بزرگ‌ترین فلاسفه، ریاضی‌دانان و دانشمندان ایرانی است که پس از بزرگانی مانند فارابی، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و رازی ظهور کرد.

از زمان حیات این دانشمند ایرانی تا کنون بیش از هفتصد و پنجاه و چهار سال می‌گذرد اما هنوز دستاوردهای علمی و آراء این مهندس ایرانی محل رجوع است.

زندگی او بر پایه دو هدف اخلاقی و علمی بنا نهاده شده بود و خواجه نصیر در بیشتر زمینه‌های دانش و فلسفه، تألیفات و رسالاتی از خود به یادگار گذاشته که تعداد آنها در حدود یکصد و نود کتاب و رساله علمی می‌رسد که بیشتر عربی هستند، معروف‌ترین آثارش به فارسی، اساس الاقتباس و اخلاق ناصری را می‌توان نام برد.

خواجه نصرالدین طوسی در زمانی می‌زیست که دشواری‌های زیادی گریبانگیر ایران بود، از طرفی مواجه با حملات خانمانسوز مغول و از سوی دیگر مواجه با تسلط متعصبانی بود که با ظهور دانشمندانی مانند او مخالف بودند.

وی گذشته از مقامات علمی در زندگی خود خدمات بزرگی به تمدن ایرانی کرد و توانست کتب، نسخ و آثار علمی را از خطر نابودی نجات دهد و برپایه گفته برخی منابع، بالغ بر چهارصد هزار جلد کتاب در مراغه جمع آوری و کتابخانه‌ای عظیمی در این شهر تاسیس کند که یاد این مرد بزرگ عرصه علمی تاریخ ایران را گرامی می‌داریم.

مهندسان جامعه را در رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار یاری می‌کنند

امروز مهندسی در رشته‌های مختلف اساس صنعت یک کشور را تشکیل می‌دهد و مهندسان به عنوان سرمایه تخصصی و بازوی توانمند کشور، می‌توانند جامعه را در رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار یاری کنند.

نگاه علمی و تخصصی به موضوعات و مسائل روزمره زندگی بشر همواره و در تمام زمان‌ها اهمیت ویژه‌ای داشته است و از این رو انسان در پی پرداخت تخصصی پروژه‌های خود رو به سوی علم و تکنولویی حرکت کرده است.

تدريس بیش از ۲۵۰ رشته مهندسی در دانشگاه‌های دنیا

امروز بیش از ۲۵۰ رشته مهندسی در دنشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود که اکثر این رشته‌ها در دانشگاه‌های ایران هم وجود دارد اما باید عنوان کرد تعداد معدودی از رشته‌های مهندسی در ارتباط نزدیک با بطن جامعه هستند که از جمله این رشته‌ها می‌توان به رشته‌های مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان اشاره کرد.

از رشته‌های مهندسی شیمی، عمران، برق، صنایع و مکانیک به عنوان پنج رشته اساسی مهندسی یاد می‌کنند و رشته‌های مهندسی تخصصی نیز شامل مهندسی هوا فضا، کشاورزی، معماری، خودرو، زیست‌شناسی، کامپیو‌تر، الکترونیک، محیط زیست، حفاظت در برابر حریق، مواد غذایی، مواد و متالورژی، معدن، دریا، نفت، نیرو، ایمنی، نساجی و مهندسی حمل و نقل است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، الگویی موفق از یک تشکل متخصص

مهندسان در رشته‌های مختلف با تشکیل NGO‌ های تخصصی به دنبال ارائه هدفمند خدمات فنی و مهندسی خود به جامعه هستند که در این راستا در کشور ایران، سه سازمان نظام مهندسی بر همین اساس شکل گرفته است که شامل سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام مهندسی معدن است که از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان الگویی موفق از یک تشکل غیر دولتی و متخصص می‌توان نام برد که منشاء خدمات موثر برای جامعه بوده و تا کنون در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار مهندس را در سراسر کشور به عضویت خود در آورده است.

این سازمان که از رشته‌های مهندسی هفتگانه مرتبط با صنعت ساخت و ساز از جمله، رشته‌های عمران، معماری، نقشه برداری، مکانیک، برق، ترافیک و شهرسازی تشکیل شده، سازمانی حرفه‌ای، مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل است که به منظور وضع مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای خدمات مهندسی و همچنین بسترسازی در خصوص رشد و اعتلای مهندسی، ساماندهی به فعالیت‌های مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه و ارتقای دانش فنی مهندسان، صاحبان حرفه‌ها و کارگران در بخش ساختمان و رشد و آگاهی مردم نسبت به مقررات ملی در سال ۷۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است.

در افق چشم انداز سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان، تخصصی‌ترین مرجع و مورد اعتماد‌ترین نهاد مستقل در نزد افکار عمومی در امور مرتبط با ساخت و ساز معرفی شده و سازمانی است که در ساختمان سازی، سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان را تامین کرده و با مدیریت تمامی منابع و ظرفیت‌های موجود در این بخش و با تاکید بر بافت و فرهنگ اسلامی - ایرانی جامعه در مقوله ساخت و ساز، تحولی شگرف در کشور ایجاد می‌کند.

خدمات مهندسان در پروژه عظیم مسکن مهر

داشتن خانه و سرپناه از اساسی‌ترین نیازهای زندگی بشر به شمار می‌رود که در این راستا بسیاری از دولت‌ها برای تامین مسکن خانواده‌ها برنامه‌های جدی در دستور کار دارند تا بتوانند با تامین سرپناه برای خانواده این مهم‌ترین نهاد جامعه، از بروز مشکلات و معضلات اجتماعی که گریبان گیر جامعه خواهد شد جلوگیری کنند.

در اصل ۴۳ فصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین مسکن مناسب برای همه افراد جامعه به عنوان ضابطه‌ای برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او متذکر شده است.

در این راستا باید اذعان داشت، طرح مسکن مهر از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت نهم ودهم محسوب می‌شود که تا حدود زیادی توانست به تأمین مسکن برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد کمک و روند افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن را طی این مدت کنترل کند و سبب شود تا افرادی که حتی تصور خانه دار شدن را نداشتند، شیرینی خانه دار شدن را با آورده اندک بچشند و از درد سرهای موجر و اسباب کشی‌های هرساله رهایی یابند که خدمات و نقش موثر مهندسان درگیر با صنعت ساختمان در این عرصه بر کسی پوشیده نیست.

به همت دولت، مسئولان امر و مهندسان و تلاشگران عرصه ساخت و ساز، تاکنون ۳۰۲ هزار واحد مسکن مهر در کشور به بهره‌برداری رسیده است که این رقم تا پایان سال جاری به ۶۰۰ هزار واحد می‌رسد.

مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر طرح‌های مسکن مهر در ۱۹ استان کشور آماده افتتاح است که در یک برنامه زمان‌بندی شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

شایستگی مهندسان ایرانی، امروز در جهان و در عرصه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم در این زمان که به فرموده رهبر معظم انقلاب، در یک پیچ سرنوشت ساز تاریخی قرار داریم، مهندسان توانمند ایرانی بتوانند رسالت خود را در سازندگی، عمران و آبادانی ایران اسلامی به نحو احسن به انجام برسانند.

دو هزار و 600 نفر از مهندسان قمی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند

رئيس سازمان نظام مهنسي ساختمان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در حال حاضر بیش از دو هزار و 600 نفر از مهندسان قمی در رشته‌های هفتگانه، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم هستند، عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، در سال 91 توانست رتبه بر‌تر رعایت مقررات ملی را از سوی وزرات راه و شهرسازی کسب کند.

امين مقومي با اشاره به گسترش ارتباط سازمان نظام مهندسی قم با دستگاه‌های اجرایی استان افزود: طراحی موزه انقلاب در کنار خانه امام راحل، به صورت رایگان توسط مهندسان نظام مهندسی قم صورت گرفت و همکاری‌های خوبی نیز با ستاد بازسازی عتبات عالیات داشتیم و کمک‌های مالی و فنی خوبی در پروژه‌های مختلف این ستاد، بویژه در کاظمین صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در خصوص قانون نظام مهندسی ساختمان وظایفی بر عهده داریم که باید به آنها عمل کنیم که یکی از این موراد توسعه و تقویت فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی است ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بحث معماری و شهر سازی اسلامی ورود پیدا کرد بعد از سفر رهبر معظم انقلاب به قم کمیته ای در این زمینه فعال شد که امیدواریم با فعال تر شدن این کمیته در دوره ششم به اهداف مد نظر برسیم.

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در زمینه طراحی و نظارت، خدمات فنی رایگانی به ساخت مساجد و حسینیه‌ها داده و جهت تکریم خانواده‌های معظم شهداء، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخفیف‌های ویژه‌ای ارائه می‌کند.

انتقاد حضور مشاوران غیر بومی در قم

وي افزود: سازمان نظام مهندسی قم، از سال 83 مبادرت به صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی برای ساختمان‌ها کرده که تا کنون تعداد 8 هزار شناسنامه صادر شده است.

مقومي در ادامه با انتقاد حضور مشاوران غیر بومی در قم تصريح كرد: حضور مشاوران غير بومي در عرصه های تخصصی ساختمان آسیب‌هایی را در پی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به کاهش اشتغال مجموعه تخصصی استان اشاره کرد.

وي افزود: در مسکن مهر نیز تعدادی از پروژه‌ها به دلیل واگذاری به مشاوران غیر بومی با مشکلاتی رو به رو شده که سازمان نظام مهندسی و ساختمان در حال پیگیری و رفع آنها است.

رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با بیان این که سازمان نظام مهندسی در پروژه‌های مسکن مهر از ابتدا تا کنون حضور و نقش جدی داشته است بیان داشت: در نظر گرفتن تخفیف ویژه، تاسیس نمایندگی نظام در ارتباط با مسکن مهر در شهرک پردیسان، ارائه خدمات ویژه در زمینه بازرسی گاز و شناسنامه فنی از جمله اقداماتی است که از سوی سازمان نظام مهندسی در خصوص مسکن مهر صورت گرفته است.

مهدي بخشي سوركي